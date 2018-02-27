SES: SHM’nin taşınması halkın hizmet alımını zorlayacak

SES Diyarbakır Şubesi, Kayapınar ilçe merkezinde bulunan SHM'nin uzaktaki Çöl Güzeli mahallesine taşınmasına tepki gösterdi.

Diyarbakır'da Kayapınar ilçe merkezinde bulunan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezinin (SHM) ilçe merkezinden uzak ve ulaşım sorunu olan Çöl Güzeli mahallesine taşınmak istenmesine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi tepki gösterdi.

Şube binasında yapılan açıklamada konuşan SES Diyarbakır Şube Sekreteri Mehmet Nur Nulüs, Sosyal Hizmet Merkezlerinin herkese kolay erişilebilir hizmet vermek amacıyla kurulduğunu belirterek, ancak Çöl Güzeli Mahallesi’ne taşınmakta olan Sosyal Hizmet Merkezine ulaşımdan kaynaklı çevre halkının hizmet alımının ciddi boyutlarda zorlaşacağını söyledi. Kayapınar Sosyal Hizmet Merkezinin yaklaşık 375 bin kişilik nüfusa hizmet verdiğini söyleyen Nulüs, “Ancak taşınması planlanan yeni binaya yakın adreslerde bu nüfusun sadece 50 bini ikamet ediyor. Dolayısıyla hizmet bölgesindeki vatandaşın yaklaşık yüzde 90’ı için kuruma ulaşım çok zorlaşacaktır. Ayrıca Kayapınar SHM’nin yaklaşık 60 çalışanı vardır. Bahsedilen yeni binaya yeterli ve gerekli ulaşım olmaması nedeniyle çalışanların işyerine ulaşımı da zorlaşacaktır” dedi. Nulüs, “Taşınması planlanan bu hizmet binasının, halkın ve personelin fikri alınmadan Sosyal Hizmet Merkezleri kuruluş amacı dışında olan bu değişiklikten bir an önce vazgeçilmelidir” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 17:26

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