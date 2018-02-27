Yaşam alanlarına sahip çıkanlara OHAL, kirletenlere özgürlük

Yaşam savunucuları, Aydın Valiliğinin önce izin verdiği imza basın açıklaması ve kampanyasını, içeriğini öğrenince yasaklamasını kınadı.

Aydın Valiliği, JES ihalesinin iptali için imza toplamasına ve basın açıklamasına önce izin verdi, dilekçenin ve açıklamanın içeriğini öğrenince yasakladı.

Aydın Valiliği, Germencik Çevre ve Doğa Derneği’nin Sevgi Yolu’nda JES ihalesinin iptali için imza toplamasına ve basın açıklamasına önce izin verdi, dilekçenin ve açıklamanın içeriğini öğrenince yasakladı.

Aydın Valiliğinin sahibi olduğu, Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi Ayter A.Ş adına düzenlenmiş J-894/A ve J-894/B numaralı jeotermal kaynak işletme sahasının kaynak kullanım hakkının, kamu kurumlarının (Aydın Büyükşehir, Efeler Belediyeleri vb.) girişi yasaklanarak 1 Mart 2018 tarihinde yapılmak istenmesi, Aydın’da büyük tepkilere neden olmuştu. Çevre örgütleri konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları yapmış; en son ihalenin iptal edilmesi için imza kampanyası düzenlemek istemişti. Aydın Valiliği önce izin verdiği bu etkinliği, imza metninin içeriğini öğrenince yasakladığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya çevre mücadelesi yürüten kitle örgütleri, siyasi parti ve sendika temsilcileri katıldı. Yapılan açıklamada Aydın Valiliğinin tutumu,“OHAL denilerek imza kampanyamız yasaklanıyor. Peki bu OHAL Aydın’ın toprağını, havasını, suyunu, insanını zehirleyenlere neden uygulanmıyor?” denilerek protesto edildi.

ZMO Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış, Aydın Valiliğine vermek için halkın imzasına açılan dilekçeyi okudu. Dilekçede “Aydın’da JES ‘ler birinci sınıf tarım arazilerine,zeytin-incir-pamuk tarlalarına, arkeolojik ve doğal sit alanlarına, yerleşim yeri ve su kaynaklarının yakınına, hatta mezarlık içlerine kurulmaktadır. JES’ler çalışırken denetim ve kontroller yapılmamakta akışkanlar su-tarım-yerleşim yerlerine bırakılmakta, havaya buharları salınmaktadır. JES akışkan ve buharları içinde ağır metaller, kimyasal ve radyoaktif maddeler bulunmaktadır. Tüm bu maddeler ise Aydın’da su, toprak ve havamızı kirletmektedir. JES’lerin kirlettiği sularla sulanan ve topraklarda yetiştirilen besinlerimiz sağlıklı gıda özelliğini kaybetmekte, bunları tüketen insanlar hasta olmaktadır” denildi.

Dilekçede şu taleplere yer verildi: “Bizler Aydın Valiliğinden mevcut JES’lerin Menderes Havzasındaki yüzey ve yeraltı su kaynaklarında oluşturduğu kirlilik saptanana, bu kirliliğin toprak ve besin zincirleri, insan sağlığı üzerine etkileri incelenene kadar Aydın’da yeni bir JES’e açılma, arama ve işletme ruhsatı verilmemesini, var olan JES’lerin denetlenmesini, idari yaptırımlar uygulanmasını, çalışma ve sözleşme kurallarına uymayanların ruhsatlarının iptal edilmesini talep ediyoruz.”

Germencik Çevre ve Doğa Derneği sözcüsü Metin Aydın, eski Başbakan Davutoğlu’nun Jeotermalin halk yararına kullanılacağına dair Aydın’a söz verdiğini hatırlatarak, 1 Mart günü yapılacak ihalenin bu verilen sözün inkarı olduğunu, bu ihaleden iktidarın vazgeçmesini, verdikleri sözü tutmasını istediklerini ifade etti.

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, hükümet, Valilik ve devlet bürokrasisinde akıl tutulması yaşandığını söyleyerek, JES’lerin verdiği zarar bu kadar aleni ve ortadayken, hâlâ yeni JES ihaleleri açılmasının başka türlü izah edilemeyeceğini ifade etti. (Aydın/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 17:17

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