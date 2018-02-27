Miraz Bebek dışarıda öğrendiklerini içeride anlatıyor

Annesi ile cezaevine konulan 19 aylık Miraz Bebek, haftanın bir günü babası ile haftalık görüşe çıkabiliyor.

Annesi Gülistan Diken Akbaba ile birlikte 19 Şubat 2017 tarihinde cezaevine konulan 19 aylık Miraz bebek, cezaevinde büyüyor. Cezaevinde emeklemeye başlayan Miraz bebek, ilk sözcüklerini de burada söylemeye başladı. Haftalık görüşe giden babası Cengiz Zaza Akbaba, Miraz’ı bulunduğu Gebze Kadın Kapalı Cezaevinden alarak bir gün yanında tutuyor, ertesi gün tekrar cezaevine götürüyor.

Miraz’ı hafta sonları aldığında geceleri çok ağladığını ve annesini aradığını ifade eden Akbaba, “İçeride ise sürekli bizlere sesleniyor, ‘Baba gel, dede gel’ diyormuş. Onu almaya gittiğim zaman da annesiyle çıkmak istiyor, elini bırakmıyor” diye konuştu. Miraz’ın büyüdükçe zorlandığını ve kendilerini de zorladığını dile getiren Akbaba, “Miraz, henüz kendini tam olarak ifade edemiyor. Buna rağmen hafta sonları bittiğinde ve onu cezaevine götürdüğümde içeri girmek istemiyor. Çocuğun da tam ne istediğini de kavrayamıyoruz. Her geçen gün etrafını daha da idrak ediyor. Bu nedenle de Miraz ile diyalog kurmakta zorlanıyoruz” dedi. Miraz’ın dışarıda öğrendiği kelimeleri içeride annesi ve diğer tutuklulara anlatmaya çalıştığını söyleyen Akbaba, “Gülistan, Miraz’ın dışarıda gördüklerini ve öğrendiklerini anlatmaya çalıştığını söyledi. Köpek görmüş ‘hav hav’ diyormuş. Dışarıda teyzelerinin ve halasının isimlerini öğrenmiş. Bunları da annesine söylüyormuş” sözleriyle anlattı. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 17:00

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