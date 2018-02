Mersin Çocuk Hakları Derneği çocuk istismarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Çocuk odaklı, bilimsel laik eğitim politikası uygulanmalı’ dedi.

Mersin Çocuk Hakları Derneği, çocuk istismarına karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada konuşan Dernek Başkanı Sebahat Aslan, “Çocuklara yönelik cinsel istismarlarını önleme de uygulanan politikaların yetersiz olması, çocuklarımızın eğitim gördüğü tüm eğitim kurumlarında eşit, bilimsel, laik eğitim politikaları uygulanmamasından kaynaklı cinsel istismar olayları artmıştır” dedi.

Uygulanan yanlış politikaların çocuk hakları ihlaline neden olduğunu ifade eden Aslan, “Çocuk Haklarının ihlali çocuklara uygulanan fiziksel ve duygusal istismarların yaşanmasına neden olmaktadır. Çocukların eğitimsiz bırakılmaları, erken yaşta evlendirilmeye zorlanmaları, yoksullaştırılmaları, çalışmak zorunda bırakılmaları ve her türlü şiddete maruz kalmaları, cinsel yönden taciz ve tecavüz edilmeleri gibi istismarlar her geçen gün artmaktadır” dedi.

Özellikle son yıllarda her gün çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarının yaşanmakta olduğuna dikkat çeken Aslan, “Çocuklara yönelik cinsel istismarların önleme de uygulanan politikaların yetersiz olması, çocuklarımızın eğitim gördüğü tüm eğitim kurumlarında eşit, bilimsel, laik eğitim politikaları uygulanmamasından kaynaklı çocuklarımıza koruyucu ve önleyici çalışmaların yetersiz uygulamaları sonucunda bugün çocuklara yönelik cinsel istismar olayları çok artmıştır. Ülkemiz de çocukların istismar edilmeleri günümüzde toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Çocukları koruyucu, önleyici, çalışmalarla her türlü istismardan korumak devletin birincil görevidir. Devletin yetkili kurumları, çocuk ihmalini ve istismarını, ulusal eylem planları hazırlayarak ve Çocuk odaklı, eşit, bilimsel, laik politikaların yaşamın her alanında uygulanmasını sağlayarak engelleyebilir” diye ifade etti. (Mersin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 16:54

