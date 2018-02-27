HDP'li Yıldırım ve Ayhan'ın vekillikleri düşürüldü

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekillikleri haklarındaki cezalar gerekçe gösterilerek düşürüldü.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekillikleri, haklarında kesinleşen hapis cezaları gerekçesiyle düşürüldü. Yıldırım’ın vekilliği “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle, Ayhan’ın ise sosyal medya paylaşımı sebebiyle düşürüldü.

YILDIRIM ‘CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET’TEN

Yıldırım'ın vekilliğinin düşürülmesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Saraydaki padişah bozuntusu” dediği için "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası gerekçe gösterildi. Meclis tarihinde ilk kez böylesi bir gerekçeyle bir milletvekilinin vekilliği düşürüldü.

AYHAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SEBEBİYLE

Ayhan'ın hakkında sosyal medyada Rojava'da yaşamını yitiren Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) savaşçısı Aziz Güler'in fotoğrafını paylaşarak "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası gerekçe gösterildi.

HDP MECLİS GRUBUNDAN KARARA TEPKİ

HDP milletvekilleri, AKP'li Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, vekilliklerin düşürülmesine ilişkin tezkereyi okumadan önce genel kurulu terk etti. Genel kurulu terk etmeden önce HDP milletvekilleri adına söz alan Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, kararın halkların iradesine darbe vurduğunu ifade etti. Kerestecioğlu Meclis'i terk etmeden önce yaptığı konuşmasında "CHP Meclis Başkanvekilinin annesinin taziyesi söz konusuyken bunun yapılması etik dışıdır çünkü görev onundur. Her zaman olduğu gibi aynı fırsat değerlendirilmiştir. Böyle olmasa bile bir şey ifade etmiyor bizim için. Grup Başkanvekilimiz Ahmet Yıldırım, sadece bir söz sarf etmiştir, ifadedir söz konusu olan. 'Padişah bozuntusu' sözünden dolayı bir milletvekilinin vekilliği düşürülüyorsa bu durum, bu söze muhatap olanın acziyetini gösterir. 28 Şubat'ı yaşadı bu ülke ve bunun o durumdan hiçbir farkı yoktur. Çok ciddi olarak sivil bir darbe yaşanmaktadır. Halkın iradesi tanınmayarak, vekillikleri düşürülerek milletvekillerinin bu Meclis'le bağları kesilmektedir ama halkla bağları hiçbir şekilde kesilemez. İbrahim Ayhan vekilimiz de IŞİD'e karşı mücadele eden bir kişiyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle vekilliği düşürülmektedir. Bu utançtır utanç! Bu Meclis noterliğin ötesinde hiçbir işlevi kalmamış bir Meclis'tir. İster adına koalisyon deyin, ister ittifak deyin, ne derseniz deyin. 'Hep bana hep bana' yasalarının getirildiği bir Meclis. Gerçek bir seçim olsa, gerçek, şeffaf bir medya olsa asla iktidarda kalamayacağınızın farkında olduğunuz için bunları yaptığınızın farkındayız. Halk da bunun farkında. Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan halkın sonsuza kadar vekilleridir. Bu meclis artık gerçekten bizim sadece 'Son kişi kalana kadar burada olacağız' dediğimiz için, halkımıza söz verdiğimiz için burada olduğumuz bir Meclis'tir" dedi.

HDP’LİLERİN VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLÜYOR

Yıldırım ve Ayhan'ın yanı sıra daha önce Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca ve Ferhat Encu’nun vekillikleri haklarında kesinleşmiş cezalar gerekçesiyle düşürülmüştü. Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk ve Leyla Zana’nın ise vekillikleri “devamsızlık” gerekçesiyle düşürülmüştü.



Yıldırım ve Ayhan ile birlikte vekilliği düşürülen HDP’lilerin sayısı 9’a yükseldi. 1 Kasım seçimleri sonrasında Meclis’te 59 olan HDP’li milletvekili sayısı 50'ye düştü.

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 18:38

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