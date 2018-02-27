BBC: Suriyeli kadınlar yardım karşılığı ilişkiye zorlanıyor

Suriye’de BM ve diğer kuruluşlar adına yardım taşıyan kişilerin, insani yardım karşılığında Suriyeli kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği ileri sürüldü.

Suriye’de Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar adına yardım taşıyan kişilerin, insani yardım karşılığında Suriyeli kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği ileri sürüldü.

BBC’nin görüştüğü yardım kuruluşu çalışanları, yardımları taşıyan kişilerin gıda yardımı karşılığında cinsel ilişki talep ettiğini anlattı. Üç yıl önce benzer endişeler nedeniyle uyarılar yapılmasına rağmen, özellikle Suriye’nin güney bölgelerinde bu tür olayların yaşanmaya devam ettiğini ortaya koyan bir rapor da yayımlandı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları, bölgede ortaklık yaptıkları yerel yardım kuruluşlarının çalışanları tarafından gerçekleştirilen olaylardan haberdar olmadıklarını iddia ediyorlar.

KADINLAR YARDIM İSTEMEYE GİDEMİYOR!

BBC’ye bilgi veren yardım kuruluşu çalışanları, “Yardım karşılığı cinsel ilişki talepleri o kadar sık ki, bazı Suriyeli kadınlar yardım dağıtım noktalarına gitmeyi reddediyor. Giderlerse insanların yardım için ilişkiye girdiklerini düşünmelerinden korkuyorlar” diyor.

‘ULUSLARARASI KURUMLAR GÖZ YUMUYOR’

Bir yardım çalışanı ise birçok uluslararası kuruluşun yaşananlara göz yumduğunu savunuyor ve “Bu tehlikeli bölgelere yardım ulaştırmanın tek yolunun yerel kuruluşlarla birlikte çalışmak olduğunu düşünüyorlar” diyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) yaptığı araştırmaya göre Suriye’nin birçok vilayetinde insani yardım karşılığı cinsel ilişki talepleri son derece yaygın. Birleşmiş Milletler, yerel insani yardım kuruluşlarıyla ortaklıkların gözden geçirildiğini söylüyor.

‘Suriye’nin sesleri 2018’ raporunda yaşananlar aktarılıyor: “Kadınların ve kız çocuklarının cinsel ilişki için kısa süreliğine yetkililerle evlendirildiği, ancak bu yolla gıda yardımı alabildikleri örnekleri veriliyor. Yardımları dağıtanlar kadınlardan ve kız çocuklarından telefon numaralarını alıyor. Evlerine kadar bırakacaklarını söylüyorlar ve bunun ‘karşılığını’ istiyorlar. Yardımları dağıtanlarla geçirilecek bir gece karşılığında gıda paketlerini alabilecekleri söyleniyor.”

2015’TE ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

Yaşananlar 2015 yılında da gündeme gelmiş, bir yardım kuruluşu çalışanı olan Danielle Spencer, Ürdün’deki mülteci kamplarında kadınların insani yardım alabilmek için istismara ve tacize maruz kaldığını söylemişti.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) de haziran 2015’te Dera ve Kuneytra’da 190 kadın ve kız çocuğunun yardım kuruluşu çalışanları tarafından istismar edildiğini raporladı. IRC’nin konuştuğu kadınların yüzde 40’ı ise yardım dağıtım noktalarında cinsel şiddete maruz kaldıklarını söylüyordu.

Yardım kuruluşu Care, Suriye’de yerel yardım kuruluşlarıyla ortaklık yapmayı bıraktı ve bölgedeki yardım dağıtım ağını genişletme kararı aldı.

BM, ARAŞTIRMA TALEBİNİ REDDETTİ!

CARE isimli yardım kuruluşu ayrıca Birleşmiş Milletlere konunun daha detaylı biçimde araştırmayı da teklif etti ve BM kontrolünde bulunan Ürdün’deki mülteci kamplarında incelemeler yapmayı teklif etti. Ancak bu teklif BM tarafından reddedildi.

BM Nüfus Fonu UNFPA sözcüsü, Suriye’nin güneyinde ‘yardım karşılığı cinsel ilişki’ olaylarının yaşandığı yönünde raporları gördüklerini, BM’nin güney Suriye’de ortaklık yaptığı iki yardım kuruluşu hakkında herhangi bir suçlamanın olmadığını söyledi.

UNICEF sözcüsü ise 2015’teki raporların ardından Suriye’de ortaklık yaptıkları kuruluşları gözden geçirdiklerini, şu anda birlikte çalıştıkları yerel kuruluşlara dair bir suçlamanın bulunmadığını ifade ediyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 16:09

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