CHP'den lince uğrayan Sarıhan için başvuru

CHP İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri, Şenal Sarıhan'a yönelik başlatılan linç kampanyasına ilişkin Komisyon Başkanlığını göreve davet etti.

CHP İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri, komisyon üyesi CHP'li Şenal Sarıhan'a yönelik karalama, iftira ve linç kampanyasına gerekli tepkinin verilmesi hususunda Komisyon Başkanlığını göreve davet etti. Sarıhan’ın, Kadın Kolları Kurultayında yaptığı konuşmada “çocuklarımız” ve “şehit” ifadelerinin çarpıtılmasına tepki gösteren komisyon üyeleri, “Sarıhan, OHAL’in kaldırılması gerektiğini ve yarattığı tahribatı ifade etmiştir”dedi.

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda bulunan CHP milletvekillleri, Komisyon Başkanlığı'nı, Şenal Sarıhan'a yönelik linç kampanyasına karşı göreve çağırdı. CHPMilletvekilleri Mahmut Tanal, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın imza attığı başvuruda, Sarıhan'ın insan haklarını savunan ifadeler kullandığı belirtildi. CHP'li vekiller, “OHAL’in kaldırılması gerektiğini, gazeteci ve yazarların düşünceleri nedeniyle cezaevlerinde olduğunu, insan hakkı savunucularının tutuklu bulunduğunu, İnsan Hakları Anıtı’nın gözaltına alındığını belirtmiş, OHAL’in yarattığı tahribattan bahisle, asker ve polislerimizi kast ederek ‘çocuklarımızın bir bir şehit edilmesinin bu vahim tabloyu daha da ağırlaştırdığını’ ifade etmiştir. Konuşmasında tek bir kez dahi terör örgütlerinin ismini anmamasına ve ima dahi etmemesine rağmen tetikçiliği meslek edinmiş kimi basın yayın organlarınca hedef gösterilmiştir” dedi.

'İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI BASKILARA BOYUN EĞMEYECEK'

Komisyona yapılan başvuruda, OHAL rejimi ile insan haklarını, özgürlüklerini ve barışı savunmanın siyasi iktidar tarafından cezalandırılmaya çalışıldığı bir süreç yaşandığı ifade edildi. Başvuruda “Hayatını insan hakları mücadelesine adamış bir isim olan Şenal Sarıhan’ın hedef gösterilmesi yalnızca şahsında değil, iktidar tarafından hukuksuzluğa uğratılan yurttaşlarımızın savunulmasını da engellemek ve göz korkutmak amaçlıdır. İçinde bulunduğumuz baskı rejimi, muhalif gördüğü tüm kesimleri, elde ettiği ve hukukun dışına çıkarak kullandığı güçle cezalandırmaya, haksızlığa uğrayanları savunanları da susturmaya çalışmaktadır. Ancak insan hakları mücadelesi verenler, dün olduğu gibi bugün de baskılara karşı boyun eğmeyecek ve evrensel değerleri savunmaya devam edecektir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 15:36

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