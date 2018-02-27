Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu

Afrin operasyonuna son verilmesi çağrısı yapan aydınlardan bazıları kendilerine 'hainler, ahlaksızlar' diyen Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Afrin’e yönelik askeri harekata son verilmesi yönünde çağrı yapan 170 imzacıdan bazıları kendilerinden “Vicdansızlar, hainler, ahlaksızlar” diye bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Aralarında siyasetçi, yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve kitle örgütü temsilcilerinin bulunduğu 170 kişi imzaladıkları metinde sorunların çözümü için diyalog talep etmiş, metin TBMM’deki bütün milletvekillerine gönderilmişti.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesinde imzacılar savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından açıklama yaptı. Açıklama da, "Aradan geçen sürede, o mektupta dile getirdiğimiz kaygılar ne yazık ki doğrulandı. Sınırllı kalacağı ifade edilen harekat genişledi ve ülkemiz Ortadoğu'da sonu belirsiz savaşın ortağı haline getirildi. Rütbesi, sıfatı konumu ne olursa olsun, hiç kimsenin kimseye hakaret etmeye ve konumundan yararlanarak hedef göstermeye hakkı olmadığını bir hukuksal ve ahlaki ilke olarak kayda geçirmek, yurttaşlık ve kişilik haklarımızı savunmak için buradayız. Yargının görevini yerine getirmesini bekliyoruz" denildi. (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 14:55

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