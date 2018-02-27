Taş ocağının kapasite artışı toplantısını halk engelledi

Kırklareli Merkeze bağlı Koruköy’de ormanlık alanda bulunan taş ocağının kapasite artışı toplantısı halkın tepkileri nedeniyle yapılamadı.

Özer AKDEMİR

İzmir

Kırklareli Merkeze bağlı Koruköy’de ormanlık alanda bulunan taş ocağının kapasite artışı toplantısı halkın tepkileri nedeniyle yapılamadı.

96,95 hektarlık ruhsatlı sahanın tamamında yapılmak istenen II. Grup Dolomit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışına halk "Neyin bilgisini vereceksiniz. Her tarafımız taş ocağı" diyerek katılmadılar. "Toz istemiyoruz", "Istrancayı ağlattınız" gibi dövizlerle toplantı yapmak isteyenlere karşı gelen Koruköy'lüler "her taraf taş, kil, mıcır ocağı ve kırma eleme tesisi. Burada biz yaşıyoruz. Siz değil. Yollarda kamyonlar yüzünde şimdi gezemiyoruz. Bir yenisine tahammülümüz yok. Artık yeter" dediler.

BİZDEN SONRAKİLERE YAŞANACAK DOĞA KALMIYOR

Toz yüzünden arıların, meyvelerin ve sebzelerin yok olduğunu dile getiren köylüler, "Bizden sonrakilerin yaşayacağı köy, orman doğa kalmıyor. Köyün içinden geçen derede patlamalardan dolayı sularının azaldı, içme sularımız büyük bir tehlike altında" dediler

TAHRİBAT UZAYDAN BİLE GÖRÜNÜYOR

Koruköylüler “Bizler bölgede yaşayanlar olarak, Madenci Şirketlerinin çevre hakkından sonra, yaşam hakkımızı da yok etmesini istemiyoruz. Taş ocaklarının yarattığı tahribat artık uzaydan bile görünüyor. Yeter artık” diye tepki gösterdiler.

Köylülere destek veren Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi aynı bölgede 12 sahada faaliyet devam eden ve kapasite artırımına gitmeye çalışan taş ocakları olduğunu belirterek, "Bu kadarına ne dağ, ne orman, ne insan dayanır. Anayasamızın 17 ve 56 maddeleri gereği, doğamıza, toprağımıza, suyumuza, doğal ve sosyal yaşamı yok edecek bu tür faaliyetlere karşı durmaya devam edeceğiz" diye açıklama yaptı.

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 14:29

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