İTO Kilit’te grev sürüyor
27 Şubat 2018 14:17
Düzce’de bulunan İTO Kilit patronu ile Türk Metal arasındaki TİS görüşmelerinin tıkanması nedeniyle başlayan grev sürüyor.
Düzce’de bulunan İTO Kilit (Allegion Emniyet ve Güvenlik Sistemleri) patronu ile Türk Metal arasından süren toplusözleşme görüşmelerinin tıkanması nedeniyle başlayan grev sürüyor.
Fabrika önünde grev çadırı kuran işçilere destekler de sürüyor. Geçtiğimiz ekim ayında başlayan görüşmelerin tıkanması üzerine 26 Ocak’ta grev kararı alınmış, anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler 23 Şubat’ta greve çıkmıştı. Çok sayıda kadın işçinin bulunduğu fabrikada 310 kişi çalışıyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 14:20
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