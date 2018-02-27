Irak’tan Türkiye'ye geçmek isteyen 5 kişi donarak öldü

Irak’tan Türkiye'ye geçmek isteyen 5 kişi donarak öldü

    • 27 Şubat 2018 14:07

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak topraklarından Türkiye'ye geçmeye çalışan, 3'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişi, donarak yaşamını yitirdi.

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak topraklarından Türkiye'ye geçmeye çalışan, 3'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişi, donarak yaşamını yitirdi. İncelemenin ardından, aile oldukları değerlendirilen 5 kişinin cenazeleri, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı.

    Hakkari'nin Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik beldesi Samanlı köyünün yakınlarında, sınırın diğer tarafında, 5 cesedi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, 3'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişinin, Türkiye'ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdiklerini belirledi.

    Jandarmanın haber vermesi üzerine cenazeler, Iraklı yetkillier tarafından sınırdan alındı. (DHA)
     

    Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 14:14
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