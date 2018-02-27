Bahçeli: Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir 

Devlet Bahçeli 'Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in iradesidir, milli bekanın nefesidir. Cumhur İttifakı, istikbalin sesi, milletin ta kendisidir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli,Cumhurbaşkanlı Hükümet Sisteminde siyasi partiler arasında ittifak kurabilmenin kanuni alt yapısının tamamlanarak kanun teklifini TBMM'ye sunulduğunu belirtti.

Bahçeli, şunları söyledi: "Allah nasip ederse anılan teklif çerçevesinde 4 ayrı kanunla ilgili değişiklikler Genel Kurul'da görüşülüp arzulanan ve amaçlanan karara ulaşılacaktır. Temennimiz budur, beklentimiz bu yöndedir. Hazırlanan kanun teklifiyle oy pusulasında ittifakın unvanı üste yazılacaktır. Bu unvanın ismi bellidir, bu unvan nettir ve de Cumhur İttifakı'dır.Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in iradesidir.Cumhur İttifakı, milli bekanın nefesidir. Cumhur İttifakı, istikbalin sesi, milletin ta kendisidir.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla inşası için cumhurun ittifakla hareketi tarihi ve milli bir sorumluluktur. Yapmayı düşündüğümüz budur. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun. Varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun. Varsın başkaları PKK/PYD ittifakına umut bağlasın. Biz cumhur diyeceğiz, biz Cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye'nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz.Türk düşmanlarının, Türkiye muhaliflerinin, cumhurun ittifakı karşısında sönmekten, ufalanmaktan başka çareleri yoktur, kalmamıştır. Ümitsiz olmayacağız, çünkü Allah vardır. Huzursuz olmayacağız, çünkü Türklük imanla ayaktadır. Karamsar olmayacağız, güven veren, gelecek vaat eden Cumhur İttifakı hazırdır, kararlıdır.Türk milleti 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik şuuruyla FETÖ işgalini durdurmuş, 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla kenetlenmiş, 16 Nisan Halkoylamasıyla da bekamıza yönelik tehditleri ezme iradesi göstermiştir. "

‘BİZ İTTİFAK DEDİKÇE CHP KABUSLAR GÖRMEYE BAŞLAMIŞTIR’

CHP'nin ittifakı eleştirmesine ilişkin bahçeli şöyle konuştu:" Biz ittifak dedikçe CHP kabuslar görmeye başlamıştır.Biz milli birlik ve beraberlik dedikçe CHP'nin kağıttan kaplanları yarım ağızlarıyla, yamalı ahlaklarıyla siyasi kundakçılığa heves etmişlerdir.Biz Cumhur'un İttifakından bahsettikçe bunlar PKK/PYD'ye güvercin taklaları atmışlar, FETÖ'ye selam çakmışlardır. Seçim ittifaklarının hukuki zemine oturacak olmasından ödleri kopmuş, ne var ki HDP'yle al takke ver külah ilişki içine girmekten fıtratları gereğince en ufak rahatsızlık duymamışlardır.

Biz; milli uzlaşma diyoruz, bunlar ahlaksız teklif, çıkar ve saltanat ittifakı diyor. Biz; millet diyoruz, bunlar iltihak diyor. Biz; devlet diyoruz, bunlar Pensilvanya'ya, Kandil'e imdat çağrısı veriyor.Biz Türkiye diyoruz, bunlar sığınma yasası diyerek, sığıntı olduklarını gizlemeye çabalıyor. Utanmaları yok, yalanları çok.Gözleri malum, izanları meflûç.Günler geçiyor, kinleri geçmiyor.CHP'liler titriyor, İP'sizler terliyor, HDP'liler telaşlanıyor. Ancak korkunun ecele faydası yoktur. Siyasi bozguncuların, millete tepeden bakan kibir yuvalarının, hıyanetle söz kesmiş işbirlikçilerin sonu hamd olsun görünmüştür."

‘SEÇİM BARAJI SIFIRLANSIN DİYENLER, PARTİLERİNİN ERİDİĞİNİ, YOK OLDUĞUNU MU GÖRMÜŞLERDİR?

CHP'nin seçim barajının kaldırılmasına ilişkin Meclis Başkanlığına sunduğu kanun teklifini anımsatan Bahçeli şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı 2019'da tarih yazacak, çerini çöpünü önüne katıp sandığı bunlara dar edecektir. Gurgun cücüğü bahar da mı sayılır, güzün mü sayılır herkes öğrenecektir. İttifak diyoruz, CHP ve yedekleri koalisyon uydurmasıyla önümüze geçmeye, ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. İttifak ve koalisyonun farkını bilmeyenlere ne yapsam, ne anlatsam boştur; zira gafile kelam nafile kelamdır. İttifaksa buyurun siz de yapın. Biz Cumhur dedik, siz de cümbüş deyin, curcuna ittifakında karar kılın.Engeliniz yok, elinizi tutan yok.7 Haziran Milletvekili Genel Seçiminden sonra partimize yapılan küstah teklifleri nasıl tarihin çöplüğüne gömdüysek, yine aynısını yapar, yine kirlik ittifakları bozar, Cumhur İttifakıyla alaşağı ederiz.Birlikte rahmet, ayrılıkta azap olduğu inancıyla yürüyoruz, nifak tohumu ekenlere en sert yüzümüzü gösterdik, gösteriyoruz. Milletin iradesine göz dikenlere karşı, Cumhur İttifakı'nda buluşuyoruz. Karanlık saflara, hastalıklı safralara karşı aydınlık yarınları müjdeliyoruz.Biz buyuz, biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.Seçim ittifakı yapan partilerden biri barajı geçerse hepsi geçmiş sayılacak, ittifak yapmayanlar yüzde 10 barajına takılacakmış. Bu adaletsizlikmiş, eşitsizlikmiş. Onun için seçim barajı kaldırılmalıymış.Size ittifak yapmayın diyen mi var?Size uzlaşmadan kaçın diye akıl veren mi var? Biz seçim barajı ile ilgili düzenleme yapılmalı dediğimizde iftiralarla saldıranlar, utanmadan baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler şimdi düştükleri hazin duruma ne diyeceklerdir? Barajın sıfıra inmesiyle ilgili kanun teklifi veren CHP, içine düştüğü bu çelişkili hali nasıl izah edecektir? CHP bu teklifiyle acaba oylarının sıfırlandığını mı fark etmiştir? Seçim barajı sıfırlansın diyenler, partilerinin eridiğini, yok olduğunu mu görmüşlerdir? CHP kendi kendisini tekzip etmiş, İP ve yoldaşı HDP suçüstü yakalanmış, yakayı ele vermişlerdir. Unutulmasın ki; her barajın üzerinde bir de vicdan barajı vardır, o baraj da bizzat Türk milletinin kutlu iradesidir. Milliyetçi Hareket Partisi milli vicdanlara kazınmış, hiçbir baraj MHP'nin yükselişini önleyememiş, Allah'ın izniyle de önleyemeyecektir. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 13:37

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