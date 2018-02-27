Kupada Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Fırat Aydınus

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 1 Mart perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Fırat Aydınus olarak belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan yarı final ilk maçının hakemi Fırat Aydınus olarak belirlendi.

1 Mart 2018 Perşembe günü Vodafone Park'ta saat 20:30'da başlayacak maçta Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşcıoğlu yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Özgür Yankaya görev alacak.

AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE MAÇLARI

Fırat Aydınus bugüne kadar 34 kez Beşiktaş'ın maçlarını yönetti. Beşiktaş bu 34 karşılaşmada 14 kez kazandı, 9 kez berabere kaldı ve 11 mağlubiyet aldı. Aydınus'un yönettiği maçlarda Başiktaş 80 kez sarı, 5 kez de kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe ise Fırat Aydınus yönetiminde 52 maça çıktı ve bu maçların 27'sinden galibiyetle, 14'ünden beraberlikle ve 11'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler Aydınus'tan 117 kez sarı, 9 kez ise kırmızı kart gördü. (SPOR SERVİSİ)

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