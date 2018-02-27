HDP’li eski vekil Mehmet Emin İlhan gözaltına alındı

HDP Ağrı Eski Milletvekili Mehmet Emin İlhan, bu sabah evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

7 Haziran 2015 seçimlerinde Ağrı’dan HDP milletvekili olarak seçilen Mehmet Emin İlhan, gözaltına alındı. İlhan’ın Van kent merkezinde bulunan evine sabah saatlerinde baskın yapıldı.



Evinde gözaltına alınan İlhan, Van Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.



İlhan'ın Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında alındığı ve gün içerisinde Ağrı'ya götürüleceği belirtildi. (Van/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 12:46

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