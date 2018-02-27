Galatasaray, NTV ve NTV Spor'un akreditasyonunu iptal etti

Serdar Ali Çelikler'in canlı yayında kullandığı ifadeler üzerine Galatasaray, NTV ve NTV Spor çalışanlarının akreditasyonunu iptal ettiğini açıkladı.

NTV Spor'da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında, Serdar Ali Çelikler'in Galatasaraylı futbolcular Maicon ve Muslera için kullandığı ifadeler üzerine Galatasaray kulübü bir açıklama yayınlayarak NTV ve NTV Spor çalışanlarının akreditasyonlarını iptal ettiğini duyurdu.

NTV Spor'da 24 Şubat Cumartesi günü canlı olarak yayınlanan Kırmızı Çizgi programında, programın sunucularından Serdar Ali Çelikler'in Galatasaraylı futbolcular Maicon Roque ve Fernando Muslera için kullandığı ifadeler tepki çekti. Çelikler, Igor Tudor'un Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı dönemde Muslera ve Maicon'un kasıtlı olarak kötü oynadığını öne sürdü. Programda, Süper Lig sezonunun ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçının konuşulduğu esnada Serdar Ali Çelikler "Muslera'nın Tudor'u satış maçları idi o zaman" ifadesini kullandı. "Maicon ile Muslera Tudor'u çiğ çiğ yediler, doğrama yaptılar, Hırvat sucuğu yaptılar" diyen Serdar Ali Çelikler'e program esnasında ve sonrasında birçok tepki geldi.

GALATASARAY KULÜBÜ: AKREDİTASYONLAR İPTAL

Yaşananlar üzerine Galatasaray kulübü bir açıklama yayınlayarak Serdar Ali Çelikler'e ve NTV Spor'a tepki gösterdi.

Kulübün yayınladığı açıklamada "Canlı yayında böylesine çirkin iddiaların büyük rahatlıkla dile getirilmesine izin veren yayıncılık anlayışı nedeniyle NTV ve NTV Spor yönetimleri, söz konusu program ve yorumcular hakkında bir yaptırım uygulayana ve kurumsal düzeyde camiamızdan ve oyuncularımızdan özür dileyene kadar, bu yayın kuruluşları temsilcilerinin Galatasaray’a ait basın toplantısı, organizasyon ve davetlere akreditasyonu durdurulmuştur. Konuyla ilgili kişilere dair Kulübümüz ve oyuncularımız adına ayrı ayrı hukuki süreç başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

MUSLERA VE MAICON'DAN AÇIKLAMA

Ayrıca Galatasaraylı futbolcular Maicon Roque ve Fernando Muslera da konu ile ilgili birer açıklama yayınladı.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, açıklamasında "Bizleri sadece para karşılığı iş yapan insanlar gibi görüyor; duygularınızı, düşüncelerinizi anlamadığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Görevi gazetecilik olan birinin bana veya arkadaşlarıma alaycı bir ifadeyle hak etmediğimiz şekilde bahsetmesine ise sadece üzülmüyor, kızıyorum. Ben her eleştiriye saygı duyarken ve hoşgörülü olmaya çalışırken bu ve benzeri kişilerin bizlere saygısızlık yapmasına izin vermek istemiyorum. Kulüp ve ben ayrı ayrı hukuki hakkımızı kullanacağız.Buradan herkese, tüm kulüplerdeki futbolcu arkadaşlarıma sesleniyorum. Eleştiri ve yorumları bir kenara bırakacak olursak, itibarınızla şerefinizle ağzından çıkan iki kelimeyle oynayabilen bu insanlara sessiz kalmayalım" ifadelerini kullandı.

Maicon ise yayınladığı açıklamada "Umarım bu son olur. Bizler işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlarız. Kariyerim boyunca eleştiri aldım. Ancak kimsenin kişiliğimize yönelik bu denli çirkin ifadeler kullanmaya hakkı yok. Bu ve benzeri hareketler sadece bizi değil sorumlu olduğumuz insanları da derinden etkiliyor. Rica ediyorum kendinizi bizim yerimize koyun ve yorumlarınızı yapmadan önce iki kez düşünün" dedi (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 12:45

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