10 yaşındaki çocuğun çığlığı istismardan kurtardı

Adana’da trafik ışıklarında mendil satan 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulunmak isteyen 2 kişi, çocuğun çığlığını duyanlar tarafından yakalandı.

Adana’da trafik ışıklarında mendil satan 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak isteyen 2 kişi, çocuğun çığlığını duyan yurttaşlar tarafından yakalandı.

Adana’da trafik ışıklarında mendil satan 10 yaşındaki çocuğa 5 TL veren 2 kişi, cinsel istismarda bulunmaya çalışırken yakalandı. Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki trafik ışıklarında mendil satan 10 yaşındaki kız çocuğunun yanına gelen Adil E. (20) ve beraberindeki S.E. (17) 5 TL verdi. Ardından harabe bir eve götürülmeye çalışılırken çocuğun çığlık atması üzerine çevredeki yurttaşlar yardımına koştu. Bu esnada kaçmaya çalışan 2 kişi, yurttaşlar tarafından yakalanarak darbedildi. Olay yerine gelen polis, 2 kişiyi yakındaki polis merkezine götürdü.



Ardından yakınları karakolun önüne gelen çocuk, psikolog eşliğinde yaşananlar hakkında bilgi verdi. Şüphelilerden Adil E. sorgusunda, yanlış anlaşıldığını ve küçük kızdan mendil satın almak istediğini iddia etti. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, “Cinsel istismar' suçundan tutuklandı. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 12:06

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