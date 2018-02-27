Hayat Bilgisi Okulu atölyeleri başlıyor

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği ve Kocaeli Dayanışma Akademisi işbirliği ile hazırlanan Hayat Bilgisi Okulu atölye çalışmaları başlıyor.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği ve Kocaeli Dayanışma Akademisi işbirliği ile hazırlanan Hayat Bilgisi Okulu atölye çalışmaları bahar dönemiyle birlikte kapılarını açıyor.

Kocaeli Üniversitesi'nde yaşanan ihraçların ardından barış imzacısı akademisyenlerin kurduğu Kocaeli Dayanışma Akademisi, 'Hayat Okulu' ile yoluna devam ediyor. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği işbirliği ile yürütülecek atölyeler, hayatın her alanında atölye sorumlularının kılavuzluğu altında somut bir ürüne yönelik araştırma programlarına sahip olacak.

Hayat Bilgisi Okulu açılışını ise 28 Şubat Çarşamba günü yapıyor. Açılış dersini 18:00’de “Türkiye’de Akademik Özgürlükler” başlıklı konusuyla ÜNİVDER başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere yapacak.

Dersler; Ömerağa Mahallesi, Ankara Caddesi, Tahsin Marmara Sokak, No: 4/1 adresinde gerçekleştirilecek. (Kocaeli?EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 11:55

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