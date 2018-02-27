Tosya'da 8 kadın sobadan zehirlendi

Kastamonu Tosya’da Kuran kursunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kadın zehirlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Kuran kursunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kadın, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenidoğan köyünde meydana geldi. Köyde İlçe Müftülüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Kuran kursuna giden 8 kadın, burada bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kusma ve bulantı şikayeti sonrası köye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Köye gelen ambulanslarla Halime A., Ayşe M., Aylin S., Emine C., Emel C., Melahat A., Şehriye T. ve Hatice E. Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 kadın, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri ise inceleme başlattı. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 11:39

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