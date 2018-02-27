Doğu Guta'da 5 saatlik ateşkes uygulanamadı

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta için Rusya’nın pazartesi açıkladığı “her gün 5 saatlik ateşkes” ilk gününde uygulanamadı.

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta için Rusya’nın pazartesi açıkladığı “her gün 5 saatlik ateşkes” ilk gününde uygulanamadı. Rusya ordusu sivillerin geçiş yapacağı insani koridorun cihatçılar tarafından top atışına tutulduğunu açıklarken, cihatçılar ise bu iddiayı reddetti. Sonuç olarak ateşkes uygulanamadı, çatışmalar yeniden başladı.

RUSYA: CİHATÇILAR ATEŞİ KESMEDİ

Rusya ordusundan, Doğu Guta’da kontrolü elinde bulunduran cihatçı örgütlerin açtığı havan ateşi sonucu beş saat sürmesi öngörülen ateşkes sırasında açılan insani koridordan hiç bir sivilin tahliye edilemediğini duyurdu.

Rusya’nın açıklamasında, Doğu Guta’daki beş saatlik ateşkes süresinde Suriye Kızılayı’nın da yardım koridoru açılması çalışmalarına katılacağı ve halkın broşürlerle, cep telefonu mesajlarıyla ve videolarla bilgilendirileceği kaydedilmişti. Yaralı ve hastaların tahliyesi için otobüsler ve ambulanslarların da hazır bekletileceği duyurulmuştu. Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı tahmin edilen Doğu Guta’ya gıda ve sağlık malzemelerinin götürülmesi planlanıyordu.

Doğu Guta’da iki günde 250 ölüm

Rus Tass Haber Ajansı’nın haberine göre Doğu Guta’daki çatışmasızlık bölgesinden sorumlu General Viktor Pankov “Sivillerin çatışmasızlık bölgesini terk etmesi için saat 09:00’da bir insani koridor açıldı. Şu anda militanlardan yoğun ateş geliyor ve hiçbir sivil bölgeyi terk edemedi” dedi. Reuters haber ajansı ise Doğu Guta’daki en güçlü cihatçı örgüt olan, Suudi Arabistan destekli Ceyşül İslam’ın (İslam Ordusu) ateş açıldığı iddialarını reddettiğini aktardı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov da top atışları nedeniyle sivillerin Doğu Guta’dan ayrılamadığını söyledi. Pankov, “Sabah saat 09.00’da sivillerin gerilimi azaltma bölgesinden tahliyesi için insani koridor açıldı. Şu anda militanlar tarafından yoğun bir saldırı düzenleniyor ve hiçbir sivil bölgeden çıkmadı” dedi.

‘ÖLENLERİN SAYISI 560’I AŞTI’ İDDİASI

Bu arada Londra merkezli, cihatçılara yatkın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta’da pazartesi gece yarısı durumun nistepen sakin olduğunu, Duma bölgesine ise dün sabah saatlerinde dört roket saldırısı gerçekleştiğini duyurdu. Doğu Guta’da son sekiz günde ölenlerin sayısının 560’ı geçtiğini ileri sürülüyor. Ancak bölgeden gelen bilgilerin kaynağı kontrolü elinde bulunduran cihatçı örgütler.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, insani yardım ulaştırılması ve ağır hastaların tedavi görebilmesi için “tüm taraflar hiç geciktirmeden 30 gün boyunca çatışmalara son vermelidir” talebinde bulundu. Ancak ateşkes talebi hayata geçirilmedi. Rusya ve Suriye hükümeti Doğu Guta’yı yöneten İslam Ordusu, Ahrar’uş Şam ve el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam’ı terör örgütleri kapsamında ele alıyor.

Suriye’nin kuzeyinde Afrin kentine askeri harekat düzenleyen TSK de saldırılara ara vermemiş, AKP Hükümeti “Ateşkes Afrin’i kapsamıyor” demişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Afrin’in de ateşkese dahil olduğunu söylemişti.

SURİYE HÜKÜMETİNE BİR TEHDİT DE İNGİLTERE’DEN

ABD ve Fransa’nın ardından İnglitere’den de Suriye ordu güçlerine yönelik “vururuz” tehdidi geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, “Kimyasal iddiaları kanıtlanırsa operasyona katılırız” dedi. Suriye ordusunun Doğu Guta’ yönelik saldırılarında “klor gazı” kullanıydığı iddia ediliyor. (DIŞ HABERLER)



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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 16:02

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