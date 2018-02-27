Bağcılar O-6 Bağlantı yolunda kaza: 2'si ağır 5 yaralı
27 Şubat 2018 10:21
O-6 Bağlantı yolu Batışehir mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
O-6 Bağlantı yolu Bağcılar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Karşı yöne geçtiği belirtilen minibüs, iki araca çarptı. Feci kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yolda yatan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik durdu. (DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 10:40
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