Anthony Davis’ten Phoenix’e 53 sayı!

NBA'de Anthony Davis şov sürüyor. Davis bu kez de 53 sayı 18 ribaunt 5 blokla New Orleans Pelicans'ın Phoenix Suns'ı mağlup etmesinde rol oynadı

NBA’de DeMarcus Cousins’ın sakatlanması sonrası sazı eline alan Anthony Davis, takımı New Orleans Pelicans’ı Phoenix Suns karşısında 125-116’lık galibiyete taşırken yine müthiş bir performansa imza attı.

29’da 16 saha içi şut isabeti bulan ve faul çizgisinden 26’da 21’le oynayan Davis, 53 sayı, 18 ribaunt, 5 blok, 3 asist ve 1 top çalma üretti. Davis, 6 maç üst üste kazanan Pelicans’ın bu çıkışında 41.5 sayı 15 ribaunt ve 3.2 blokluk performansıyla başrolü oynadı. Pelicans böylece 60. maçında 34. galibiyetini aldı ve Batı Konferansı’nda 5. sıradaki yerini korudu.

Suns’ta Devin Booker’ın 40 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik çabası yeterli olmadı.

BATI’DA PLAYOFF YARIŞI

Batı Konferansı’nda zirvedeki Houston Rockets ve Golden State Warriors’ın arkasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. 3. Minnesota Timberwolves’ın 38 galibiyet 26 mağlubiyeti, 10. Utah Jazz’ın 31 galibiyet 30 mağlubiyeti var. Ligin kalan döneminde Timberwolves, Pelicans ve Jazz’la birlikte San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets ve Los Angeles Clippers’la birlikte toplam 8 takım kıyasıya bir Playoff rekabeti yapacak. NBA’de, konferansında ilk 8’e giren takımlar Playoff’a kalıyor ve şampiyonluk mücadelesi verebiliyor.

GECENİN SONUÇLARI

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers 103-124 * Boston Celtics-Memphis Grizzlies 109-98 * Brooklyn Nets-Chicago Bulls 104-87 * New York Knicks-Golden State Warriors 111-125 * Toronto Raptors-Detroit Pistons 123-94 * Oklahoma City Thunder-Orlando Magic 112-105 * Dallas Mavericks-Indiana Pacers 109-103 * Utah Jazz-Houston Rockets 85-96 * Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 100-118. (SPOR SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 09:54

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