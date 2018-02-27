Akit sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız

Akit TV’de 'Gün Başlıyor’ programının sunucusu Ahmet Keser Afrin’de sivil ölüm iddiaları ile ilgili ‘Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız’ dedi

Akit TV’de sabah programı ‘Gün Başlıyor’un sunucusu Ahmet Keser Afrin’de sivil ölüm iddiaları ile ilgili ‘Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız’ dedi.

Akit TV’de sabah yayınlanan “Gün Başlıyor” programında programın sunucusu Ahmet Keser, Afrin'de sivil ölüm iddiaları ile ilgili skandal sözler sarfetti

Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullandı.

Keser'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. (MEDYA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 11:31

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