İsrail’den Ahed Tamimi’nin akrabalarına baskın: 10 gözaltı

İsrail, Batı Şeria’da ‘Filistin’in cesur kızı’ olarak anılan Ahed Tamimi’nin ailesinin köyüne baskın yaptı. 10 kişi gözaltına alındı.

İsrail askerlerine tokat ve tekme atarak direnen ve “Filistin’in cesur kızı” olarak anılan Ahed Tamimi’nin akrabalarının evine polis baskını gerçekleştirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Haaretz’in haberine göre dün Batı Şeria’nın Nebi Salih köyüne yapılan baskında gözaltına alınanlardan beşi çocuk. Gözaltına alınanların tamamının halen dört duvar arasında mahkemesini bekleyen 17 yaşındaki Ahmed Tamimi’nin akrabası olduğu belirtildi. Gözaltında olan 15 yaşındaki Muhammed Tamimi, Ahed Tamimi ile askerler arasında yaşanan gerginlikten bir gün önce İsrail polisinin saldırısında plastik kurşunla gözünden yaralanmış ve ameliyat olmuştu.

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NE OLMUŞTU?

Ahed Tamimi, Nebi Salih köyündeki evlerinin önünde 2 İsrail askerine tokat atarken çekilen görüntülerinin internette yaygınlaşması sonrası 19 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. 2 Ocak’ta Tamimi’ye aralarında müessir fiil ve taş atmanın da olduğu 12 suçlama yöneltildi.

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YILLARDIR DİRENEN AİLE

Tamimi ailesi yıllardır İsrail devletinin hedefinde. Aile, her hafta, İsrail’in yasa dışı yerleşim politikasına karşı eylem yapıyor. Geride kalan yıllar boyunca aileye mensup çok sayıda kişi öldürüldü ya da tutuklandı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 09:25

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