Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Motorine gelen 13 kuruş zamdan sonra bu gece yarısından sonra benzinin litresine de 9-11 kuruş zam geliyor.

Motorine geçen Cumartesi günü yapılan 13 kuruş zammın ardından, bu gece yarısından itibaren de benzinin litresine 9-11 kuruş zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "28 Şubat Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 09:01

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