Üniversiteden Afrin için askerlik dayatması

Fırat Üniversitesine askeri kamuflajla gelen öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim Gündüz'ün öğrencileri zorla askerlik şubesine götürdüğü öne sürüldü.

Orhal KURUL

Elazığ

Fırat Üniversitesinde fakülteye askeri kamuflaj giyerek gelen öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim Gündüz'ün öğrencileri Afrin operasyonuna destek olmaları için zorla askerlik şubesine götürerek gönüllü askere alma formu doldurttuğu iddia edildi.

Fırat Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde 22 Şubat Perşembe günü derse askeri kamuflajla gelen Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim Gündüz, öğrencilerden biri aracılığıyla sabah dersi olan bütün sınıflarda “Afrin harekatında savaşan askerlerimize, TSK’ye destek amacıyla, moral ziyareti yapacağız” diyerek öğrencileri dersten çıkarıp askerlik şubesine götürdü. Askerlik şubesinde öğrencilere daha önce söylenmemesine rağmen gönüllü askere alma formları doldurtuldu. Yaşanan duruma öğrencilerden tepki gösterenler oldu. Konuyla ilgili görüşmek üzere ulaşmaya çalıştığımız öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim Gündüz telefonlarımızı açmadı, mesajımıza geri dönmedi.

Konuyla ilgili görüştüğümüz öğrenciler, haberde adlarının kullanılmasını istemediler. Fakülteden bir öğrenci yaşananları şöyle anlattı: “Sabah ders başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra bir öğrenci arkadaşımız geldi ve "Afrin’de savaşan askerlerimize moral olsun diye Elazığ askerlik şubesine gidileceğini" söyledi. Bizim fakültedeki akademisyenlerden biri askeri kamuflajlı bir ceket giymişti. Bizi bir otobüsle askerlik şubesine götürdü. Orada işin aslı ortaya çıktı. Meğer biz gönüllü askerlik yapmak ve Afrin’e gitmek istiyormuşuz da hoca da bizi götürmüş gibi bir durum oldu. Daha sonra bize form doldurttular. Meselenin iç yüzünü öğrenenler -buna ben de dahil-, formu doldurmak istemedik başta ama olacakları göze alamadığımız için doldurmak zorunda kaldık.”

‘BİZİ PROPAGANDA MALZEMESİ OLARAK KULLANMAK İSTİYORLAR’

Görüştüğümüz başka bir öğrenci ise “AKP bunu yaparak bizi propaganda malzemesi olarak kullanmak istiyor. Bu harekatın bu kadar uzun sürmesinin sebebi de iktidarlarını yalnızca savaşla ayakta tutacaklarını bilmeleri. Harekatın başlangıcında ben de destekliyordum ama şu an olayı tamamen AKP’nin seçim çalışması olarak görüyorum. Harekatın başlarında savaşı desteklememin sebebi CHP, MHP ve AKP’nin tek vücut olup savaşın gerekli olduğunu söylemeleri. Fakat şu an o kurulmuş olan ulusal cephenin tek sorunu Kürtlerle. Bunu çok açık görüyorum. Neredeyse her gün kadın cinayetleri oluyor, işsizlikten insanlar kendilerini yakıyor ama AKP’ye göre ülkenin tek sorunu Afrin” diye konuştu.

‘SAVAŞ İÇİN GÖSTERİLEN ÖZVERİ BİLİM İÇİN GÖSTERİLMİYOR’

Görüş aldığımız bir kadın öğrenci ise “Hocamız kadın öğrencilere ‘Sizin neyiniz eksik, siz de gidin' diyerek bizi şubeye gitmeye teşvik etti. Hocaya göre kadın erkek eşitliğine bu noktadan bakmamız lazımmış. Ortada bir savaş var ve bizler de bunun propaganda malzemesi olarak kullanılmak isteniyoruz. Tabii ki sadece hocalara mal edilemez. Yapılan savaş kışkırtıcılığı ve ondan beslenme arzusu direkt iktidarla bağlantılı. Bizler yani İİBF öğrencileri gelecek kaygısı yaşıyoruz. Okulu bitirince de sorunlar bitmiyor ama AKP hükümeti bunları sorun olarak görmüyor. Onların tek kaygısı iktidarı kaybetmemek üzerine. MHP ile kurulan ittifak da yine aynı korkuların ürünü olarak görülebilir. Aynı hocalar, savaş için gösterdikleri özveriyi ne yazık ki bilim için göstermiyorlar. Sınıfımızda savaşa karşı olduğunu bildiğimiz erkek arkadaşlarımız bile sırf başlarına bir şey gelmesin diye gitmek zorunda kaldılar” dedi.

DAHA ÖNCE DE MEKTUP YAZMALARI İSTENMİŞ

Öte yandan Fırat Üniversitesinde yaşanan bu durum ilk değil. Geçen haftalarda da Teknoloji Fakültesinde "Afrin’de savaşan askerlere destek olma" amacıyla öğrencilerden Afrin adresli mektuplar yazması istenmişti. Mektup yazmayı reddeden öğrenciler ise hedef haline getirilerek sınıflarda teşhir edilmişti.

Afrin'e yönelik operasyonun 38. günü

