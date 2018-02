'Eğitim sisteminin günah keçisi öğretmen olacak'

'Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmelik Taslağı' ne getiriyor, ne götürüyor? Sultan Saygılı değerlendirdi…

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik performans değerlendirme sistemi için yönetmelik taslağını tamamladı. “Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmelik Taslağı”na göre her yıl öğretmenler, öğrenciler ve veliler, öğretmenlere not verecek; dört yılda bir ise “Öğretmenlik Mesleki Yeterlilik Sınavı” uygulanacak. Ayrıca okul müdürleri, öğretmeni değerlendirmek için her dönem bir kere öğretmenin dersine girecek. Öğretmenin toplam performans notunun yüzde 25’ini müdür notu, yüzde 20’sini zümre öğretmenlerinin notu, yüzde 15’ini diğer öğretmenlerin notu, yüzde 15’ini öğrencilerin notu, yüzde 15’ini velilerin notu, yüzde 10’unu ise özdeğerledirme notu oluşturacak.

REKABET ORTAMI OLUŞACAK

Konuyla ilgili olarak Evrensel'e konuşan Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Sultan Saygılı, bugün gelinen noktada, eğitimin şimdiye kadar hiç olmadığı kadar keyfi uygulamalara maruz bırakıldığını söyledi. Eğitim ortamının bu yolla güvenilir olmaktan çıkarılıp rekabetin, çatışmanın ortamına dönüştürüleceğini dile getiren Saygılı, performans sisteminin uygulandığı bir diğer alan olan sağlık alanında yaşananların, eğitim alanında da yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Saygılı, tıpkı sağlıkçılara yönelik şiddetin artması gibi öğretmenlerin de performans sistemi ile birlikte velinin, öğrencilerin ve okul idaresinin elinde oyuncak haline getirileceğinin altını çizdi.

Özellikle okul müdürünün değerlendirmelerinde birçok sorunla karşı karşıya kalınabileceğini belirten Saygılı, “Öğretmenin para toplamaması, okul idarecilerinin usulsüzlüklerine göz yummaması, karşısında el pençe divan durmaması, aynı hayat görüşüne sahip olmaması gibi noktalar, öğretmenleri cezalandırma aracına dönüştürülerek düşük puanların verilmesinin yolunu açmaktadır” dedi.

Saygılı, performans sisteminin ne öğrenciye ne de öğretmene bir katkı sunmayacağını, aksine eğitimi ve eğitim ortamını daha güvencesiz ve keyfi uygulamaların alanına dönüştüreceğini dile getirdi.

