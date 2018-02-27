Slovakya’da yolsuzlukları araştıran gazeteci öldürüldü

Slovakya’da üst düzey devlet memurları ile işadamları arasındaki yolsuzlukları araştıran gazeteci Jan Kuciak, evinde ölü bulundu.

Slovakya’da, Almanya merkezli Axel Springer bünyesindeki aktuality.sk haber portalı için çalışan araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ile sevgilisi Martina Kusnirova, başkent Bratislava’nın 65 kilometre kadar doğusunda yer alan Velka Maca'daki evlerinde Pazar günü ölü bulundu. Polis Kuciak'ın göğsünden, Kusnirova’nın ise başından vurularak öldürüldüğünü söyledi. Yetkililer, cinayetin Kuciak'ın araştırmalarıyla ilgili olabileceğini aktardı. Hükümet ise cinayetle ilgili bilgi paylaşanlara bir milyon avro vereceğini açıkladı. 14 basın kurumunun genel yayın yönetmeni, cinayetinin çözülmesi için hükümete çağrıda bulundu. 13 Mart'ta gazetecinin anısında büyük bir gösteri düzenlenecek.

'VERGİ CENNETLERİNE AKTARILAN PARALARIN VE YOLSUZLUKLARIN İZİNİ SÜRÜYORDU'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre 27 yaşındaki Jan Kuciak, bir süredir inşaat sektörü ve bu sektör üzerinden vergi cennetlerine aktarılan paraların izini sürüyordu. Kuciak'ın üzerinde çalıştığı son dosya, inşaat alanında ülkenin en önde gelen iki işadamı Ladislav Basternek ve Marian Kocner'in büyük projelerine odaklanıyordu. Gazeteci, Basternek ve Kocner'in inşa ettiği konut projesinde satın alınan gayrimenkullerden gelen edilen vergi iadelerinin konutun fiyatına denk olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ayrıca her iki inşaat şirketinin de üst düzey siyasilerle yakın ilişkiler içinde olduğu belirtiliyor. Aralarında İçişleri Bakanının da bulunduğu bazı kabine üyelerinin, bu işadamlarının yaptığı konut projelerine yatırım yaptıkları anlaşılmıştı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Slovakya’da yolsuzlukları araştıran kurum, Kocner hakkında vergi yolsuzluğu iddiasıyla açılmış soruşturmayı geçen yıl kapatmıştı. Slovak devlet televizyonuna açıklama yapan Kocner ise cinayet ile bir bağlantısının olmadığını söyledi.

Slovakya’da uzun zamandır araştırma gazetecilik yapan Tom Nicholson’ın Dennik N isimli haber sitesine yaptığı açıklamaya göre Nicholson ile Kuciak geçtiğimiz hafta görüşmüş ve her ikisinin de araştırdığı İtalyan mafyasının Slovakya’daki AB fonlarını suistimal ettiğine dair iddialar üzerine konuşmuşlardı.

'ŞOKA UĞRAMIŞ VE AFALLAMIŞ DURUMDAYIZ'

Aktuality.sk’nın yayıncısı Axel Springer yayınladığı açıklamada, “Jan Kuciak ve partnerinin açık bir şekilde vahşi bir suikaste kurban gittiği haberi karşısında şoka uğramış ve afallamış durumdayız” dedi.

CİNAYETLE İLGİLİ BİLGİ VERENLERE PARA ÖDÜLÜ

Slovakya Başbakanı Robert Fico, “Eğer araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın cinayetinin gazeteciliği ile ilintili olduğu ortaya çıkarsa o zaman bu, Slovakya'da basın özgürlüğü ve demokrasiye beklenmedik bir saldırı olur” diye konuştu. Fico, ayrıca hükümetin cinayeti yapanların tutuklanması konusunda bilgi verenlere bir milyon avro değerinde para ödülü vermeye hazır olduğunu söyledi.

AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANINDAN GENİŞ KAPSAMLI ARAŞTIRMA ÇAĞRISI

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada cinayeti kınarken, AB'nin bir gazetecinin işini yapması sebebiyle öldürülmesini kabul edemeyeceğini belirtti. Tajani Slovakya'daki yetkili mercilere geniş kapsamlı araştırma yapılması çağrısında da bulundu.

'TEHDİT EDİLİYORDU'

Cinayeti kınayan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Kuciak ile ailesinin yakın zamanda tehdit edildiğini belirtti. Örgüt aynı zamanda Kuciak’ın son 10 sene içerisinde AB içerisinde öldürülen beşinci gazeteci olduğunu aktardı.

13 MART'TA BÜYÜK BİR GÖSTERİ DÜZENLENECEK

Slovakya'da hizmet veren 14 basın organının genel yayın yönetmeni, cinayetinin çözülmesi ve gazetecilerin işlerini garanti etmeleri için hükümete çağrıda bulundu. Sivil toplum kuruluşları ve basın örgütleri de 13 Mart'ta gazetecinin anısında büyük bir gösteri düzenleyeceklerini duyurdular. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 02:52

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