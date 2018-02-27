Rusya, Husilere silah sevkiyatını kınayan tasarıyı reddetti

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İran’ın Yemen’deki Husilere silah sevkiyatını kınayan karar tasarısını veto etti.

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) İngiltere'nin sunduğu İran’ın Yemen’deki Husilere silah sevkiyatını kınayan karar tasarısını veto etti. Tasarıda BM uzmanlarının son raporunun sonuçları ve silah sevkiyatına yasak getirilmesinden sonra "İran menşeili silahın Yemen'e giriş yapmasıyla ilgili" endişeler dile getiriliyor.

Sputnik'te yer alan habere göre İngiltere, İran'ın, balistik füzeler dahil "yasaklı silahın doğrudan ve dolaylı olarak belirlenen kişi ve gruplara ulaşmasını engellemek için gereken adımlar atmadığı için" 2216 sayılı karara uymadığının kayda geçirilmesini teklif ediyor. Tasarıda ayrıca Husilerin Suudi Arabistan'a balistik füzelerle saldırıları "en ciddi biçimde" kınanıyor.

Tasarıya Rusya ve Bolivya karşı çıktı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, tasarının İran değil Yemen'le ilgili olması gerektiğini kaydetmişti. Nebenzya, İran'a yaptırımları öngören tasarıya destek veremeyeceğini söylemişti. Öte yandan Rusya, Yemen'e yaptırımların uzatılmasını bir yıl uzatılmasını öngören kendi tasarısını sunmuştu. (DIŞ HABERLER)

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