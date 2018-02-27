Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi

Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edildi, çok sayıda üst düzey görevli görevden alındı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in çıkardığı kararname ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman bin Salih el Bunyan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed bin Avad Suhaym emekliye ayrıldı. Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcıları Ahmed es Salim ile Hamed bin Halef el Halef, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Ahmed el Humeydan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yusuf es Sadun görevlerinden alındı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberinde "Genelkurmay Başkanı General Abdul Rahman bin Salih el Bunyan'ın hizmetlerine son verilmiştir" denildi. Haberde, General Abdul Rahman'ın yerine Fayyad el Ruvayli'nin atandığı ifade edildi.

Ayrıca Fehd el Matir Kara Kuvvetleri Komutanlığına, orgeneralliğe yükselen Turki bin Bender bin Abdülaziz Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı olarak Bender bin Abdullah el Meşari ve Muhammed el Muhenna tayin edilirken, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Ahmed Kattan, Ekonomi ve Planlama Bakanlığı Yardımcılığına ise Halid bin Suud eş Şenifi ve Faysal bin Fadıl el İbrahim atandı.

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı olarak Temadır bin Yusuf er Remah, Suudi Arabistan Başsavcılığı Yardımcılığına da Şelan bin Racih bin Şelan getirildi. Şura Meclisi Genel Sekreteri ise Muhammed bin Dahil el Matiri oldu.

Savunma Bakanı görevini de yürüten Veliaht Prens Muhammed bin Selman, son dönemde iktidardaki önemli noktalara kendini yakın isimleri getiriyor. Ülkede yapılan "yolsuzluk operasyonu" ile onlarca iş adamı gözaltına alınmıştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 01:40

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