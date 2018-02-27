Muhammed Fatih Safitürk davası 7’nci kez ertelendi

Derik Belediyesi'ne kayyım olarak atandıktan sonra uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Muhammed Fatih Safitürk’ün davası 7'nci kez ertelendi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile Mardin’in Derik Belediyesi’ne kayyım olarak atandıktan sonra makam odasında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davanın 7’nci duruşması Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dava kapsamında 8’i tutuklu 15 sanık hakkında, “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", “Silahlı terör örgütüne üye olmak", “Kamu malına zarar vermek", “Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve “Ateşli silah bulundurma kanuna muhalefet” suçlarından ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası istemiyle görülen davada, tutuksuz sanıklar Saime Ateş Mesutoğlu, Abdülkadir Deniz, Zuhal Dalçin, Nursel Eser ve Zinet Erdaş hazır bulundu. Farklı cezaevlerinde tutuklu sanıklar Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Bağı, Fikret Deniz, Mehmet Deniz, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş ve Vedat Erol ise duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı Mustafa Yaman, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Derik Belediyesi kayyımı Hasan Kafkas ve Artuklu Belediyesi kayyımı Şakir Öner de duruşmayı izledi.

Sanıkların kimlik tespiti arından başlayan duruşmada, tutuklu yargılananlar suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu, tutuksuz yargılanan sanıklarda suçlamaları reddetti. Sanık savunmaları ardından savunma yapan avukatlar, kaymakam Safitürk’ün abisi Ali Haydar Safitürk’ün tanık olarak dinlemesi talebinde bulundu. Avukatlar, müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Davaya müdahil olan İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği ile müşteki avukatları, dosyadaki eksiklerin giderilmesini ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Derik Hükümet Konağı'na bulunan kamera kayıtları, bilgisayarlar ve kaymakam Safitürk'ün cep telefonuna ilişkin inceleme sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 16 Nisan tarihine erteledi. (Mardın/MA)

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