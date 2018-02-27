HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldI.

Gözaltına alınan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Ankara’ya gitmek için Batman Havalimanı’na giden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca dün gözaltına alındı. Bugün Batman Adliyesi’ne sevk edilen Konca serbest bırakıldı.

SEGBİS ARACILIĞIYLA İFADE VERDİ

Hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla yargılandığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından çıkarılan yakalama kararları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilen Konca, SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

Konca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 16:15

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