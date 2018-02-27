Besime Konca gözaltına alındı
27 Şubat 2018 00:05
HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca Batman’da gözaltına alındı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca Batman Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Konca’nın Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.
Besime Konca'nın, "örgüt propagandası yapmak" suçundan kesinleşen 2,5 yıl hapis cezası gerekçe gösterilerek vekilliği düşürülmüştü. (Batman/MA)
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HDP'li Besime Konca'nın vekilliği düşürüldü
Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 00:09
HDP'li Besime Konca'nın 2.5 yıllık cezası onandı
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