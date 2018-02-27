Besime Konca gözaltına alındı

Besime Konca gözaltına alındı

    • 27 Şubat 2018 00:05

    HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca Batman’da gözaltına alındı. 

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca Batman Havalimanı’nda gözaltına alındı.

    Konca’nın Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

    Besime Konca'nın, "örgüt propagandası yapmak" suçundan kesinleşen 2,5 yıl hapis cezası gerekçe gösterilerek vekilliği düşürülmüştü. (Batman/MA)

    Selahattin Demirtaş’tan Konca açıklaması: Zorbalık

    Konca: Halkımızın iradesi düşmedikçe vekilliğimiz de düşmez

    HDP'li Besime Konca'nın vekilliği düşürüldü

    HDP'li Besime Konca'nın 2.5 yıllık cezası onandı

    Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 00:09
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Besime KoncaHDP