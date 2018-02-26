KOÜ'de eylem sonuç getirdi; hazırlık kampüsüne otobüs indi

Kocaeli Üniversitesinde hazırlık öğrencilerinin kampüse büyük otobüslerin gelmesi ve sefer sayısının artması amacıyla yaptıkları eylem sonuç getirdi.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) hazırlık öğrenimi gören öğrencilerin kampüslerine kapasitesi daha yüksek otobüslerin gelmesi ve sefer sayısının artması talebiyle 3 gündür sürdürdükleri eylem sonuç getirdi. Bugün öğrencilerin ders çıkışı saatinde 6 büyük ve 3 küçük otobüs kampüse indi. "Demek ki istenince yapılabiliyormuş" diyen öğrenciler, mücadelerinin sonuç getirmesinden memnun olduklarını söylediler.

KOÜ'de hazırlık öğrenimi gören öğrencilerin ulaşım sorununun çözülmesi yolunda büyük bir adım atıldı. Ana kampüsten araçla yaklaşık 10 dakika mesafede bulunan dersliklerine ulaşmak için dakikalarca otobüs beklemek zorunda kalan öğrenciler, daha büyük otobüslerin kullanılması ve sefer sayısının artırılması talebiyle 3 gün boyunca protesto yürüyülşeri düzenledi. Gösterilen tepki üzerine bugün ek seferler koyuldu ve kapasitesi yüksek otobüsler derslik önüne geldi.

Örgün öğretim öğrencileri, eylemler öncesi toplamda yaklaşık 1 saatte ana kampüse ulaşabilirken bugün yaklaşık 10 dakikada ana kampüse ulaşabildiler. Evrensel'e konuşan bir öğrenci "Normalde 7-8 dakikada bir küçük araç gelirdi. Bugün 6 büyük ve 3 küçük araç, çıkış saatine geldi. Bütün öğrenciler 9-10 dakika içinde yukarı ulaştı" dedi.

Girişlerde de eskisi kadar yığılma oluşmadığını kaydeden öğrenciler, "Demek ki istenince yapılabiliyormuş. Biz hakkımız için mücadele ettik ve hak nasıl kazanılır öğrenmiş olduk. Seferlerin eski haline dönmesi durumunda mücadelemizi sürdüreceğiz" dediler.

Öğrenciler sorunun yalnızca örgün öğretimdeki öğrenciler için çözüldüğünü, İkinci öğretim hazırlık öğrencilerinin ulaşım sorunun hâlâ devam ettiğini belirttiler. (Kocaeli/EVRENSEL)

KOÜ'de hazırlık öğrencileri ulaşım hakkı için yürüyor

www.evrensel.net