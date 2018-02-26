Eray Canberk ve Gülsüm Cengiz, jüri üyeliğinden çekildi

Eray Canberk ve Gülsüm Cengiz, bu yıl ilk kez verilecek olan ‘Kemal Özer Şiir Ödülü’nün jüri üyeliğinden çekildi.

Eray Canberk ve Gülsüm Cengiz, Türkiye şiirinin usta kalemlerimden Kemal Özer’in anısını yaşatmak için bu yıl ilk defa düzenlenecek olan şiir ödülünün jüri üyeliğinden çekildi. Eray Canberk ve Gülsüm Cengiz tarafından yapılan yazılı açıklamada “Bu yıl ilk kez verilecek olan ‘Kemal Özer Şiir Ödülü’nün oluşturulması geciken yönetmelik ve katılım koşulları metnindeki bazı maddeler konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar nedeniyle seçici kurul üyeliğinden çekilmeyi uygun gördük” denildi.

Artshop Yayıncılık ve Şair Kemal Özer’in ailesi tarafından düzenlenen yarışmanın diğer jüri üyeleri arasında Vedat Akdamar, Simge Özer Pınarbaşı, Âba Müslim Çelik, Ayten Mutlu ve Volkan Hacıoğlu yer alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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