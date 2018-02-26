Tiyatrokare, 3 oyunuyla Ankara’da

Tiyatrokare, 6-11 Mart tarihleri arasında Şen Makas, Leyla’nın Evi ve Ahududu oyunlarıyla Ankaralı izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tiyatrokare, 6-11 Mart tarihleri arasında üç farklı oyunuyla Ankaralı sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Tiyatrokare’nin “Şen Makas”, “Leyla’nın Evi” ve “Ahududu” oyunları mart ayının ikinci haftası başkentte izleyicilerle buluşacak.

ŞEN MAKAS

Amerikan tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na Geçen “Şen Makas”, 6 ve 10 Mart’ta Çayyolu Cüneyt Gökçer, 7 Mart’ta Şinasi Sahnesinde oynanacak. Nedim Saban’ın yönettiği, Anıl Ateş Işık’ın sahne tasarımını yaptığı interaktif oyunda, Melek Baykal, Veysel Diker, Ebru Saçar Aktaç, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler ve Jess Molho rol alıyor. Seyircilerin katılımıyla bir cinayetin çözüldüğü oyun, her gece değişebiliyor ve başka türlü son bulabiliyor. Dünyada Charlie Chaplin Komedi Ödülü’nü alan tek oyun olan “Şen Makas”ta izleyiciler oyun boyunca sosyal medyayı ve akıllı telefonları da kullanabiliyor.

LEYLA’NIN EVİ

Zülfü Livaneli’nin romanından uyarlanan ve Türkiye’nin her yerinde 600’den fazla kez perde açan “Leyla’nın Evi” ise kesintisiz olarak 8 yıldır sahneleniyor. Nedim Saban’ın yönettiği oyunda Celile Toyon, Ahmet Uz, Ayça Varlıer, Fatih Dönmez, Halim Ercan, Dicle Alkan, Meral Asiltürk, Ethel Mulinas, Koray Kurt rol alıyor. Yoğun talep üzerine Ankara’ya 33. kez turne yapacak olan oyun, 10 Mart’ta Şinasi, 11 Mart’ta Cüneyt Gökçer Sahnesinde oynanacak.

AHUDUDU

Joseph Kesselring’in klasikleşen komedisi “Ahududu” ise 2 yılda 150’den fazla kez sahnelenerek, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Melek Baykal’ın yıllar sonra sahneye döndüğü ve Usta Oyuncu Suna Keskin ile başrolü paylaştığı oyunda Nedim Saban, Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu ve Bülent Seyran oynuyor. Daha önce Ankara seyircisinin beğenisini toplayan oyun, 8 Mart’ta Çayyolu, 9 Mart’ta Şinasi Sahnesinde sahnelenecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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