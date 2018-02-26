Financial Times: Suriye’de daha tehlikeli bir dönem başlıyor

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi 'Suriye’de bölgesel, büyük yangın tehlikesi' başlıklı bir makale yayınladı.

İngiliz Financial Times gazetesi “Suriye’de bölgesel, büyük yangın tehlikesi” başlıklı yazısında, IŞİD’in çökmeye başlamasıyla birlikte, bölgesel ve küresel aktörlerin Suriye’de vekalet savaşlarına girdiğine dikkat çekti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre IŞİD’in en az el Kaide kadar öldürücü, propaganda anlamında ise rakipsiz olduğunu belirterek başlayan yazıda, Irak ve Suriye’de kurulan örgütün çöküşünün, bölge için en az örgütün yükselişi kadar tehlikeli olabileceğine dikkat çekildi: “Geçen ay yaşananlar, bölgesel uzmanların uzun süredir yaptıkları uyarıları doğruladı: ABD’nin Eski Başkanı Barack Obama’nın yaptığı ve şu anki ABD Başkanı Donald Trump’ın da devam ettirdiği gibi, Suriye iç savaşında sadece IŞİD’i yok etmeye odaklanmak, en iyi ifadeyle dar görüşlülüktü” ifadeleri kullanıldı.

“Geri çekilmek zorunda kalan IŞİD savaşçıları, şehir dışlarında birkaç bölgeye sıkıştılar. Buna rağmen geçen ay Suriye savaşındaki en tehlikeli ve ölümlerin en çok olduğu aylardan biriydi” denilen yazının öne çıkan bölümleri şöyle:

ORTAK DÜŞMANIN YOKLUĞUNDA AÇIK ÇATIŞMA TEHLİKESİ

“İsrail, İran’ın üslerini ve İran destekli milisleri vurdu; Rus paralı askerleri ABD hava saldırılarında öldü; Türk Ordusu Washington tarafından desteklenen Kürt milisleri sınırından uzaklaştırmak için Suriye içine girdi. Bu esnada (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad, muhaliflerin elindeki Guta’ya bomba yağdırdı.”

“Savaşa çekilmiş olan rakip bölgesel ve küresel güçler, ortak bir düşmanın yokluğunda, birkaç farklı cephede dolaylı olarak ve farklı vekiller üzerinden yumruklaşıyor. Her uyuşmazlık, beraberinde açık bir çatışma tehlikesi getiriyor.”

‘ABD ÇELİŞKİLİ TUTUMUNU SÜRDÜREMEZ’

Financial Times gazetesi, ABD’nin Suriye’de sergilediği tutumundaki çelişkilerin artık sürdürülemez olduğu yorumunu da yaptı: “Washington başlangıçta Kürt milisleri destekledi çünkü onlar IŞİD’e karşı en etkili yerel güçtü. Ancak Ankara onları PKK ile eş görüyor. Sahadaki en ufak bir hesaplama hatası, NATO üyeleri arasında doğrudan savaşa neden olabilir.”

“Moskova’nın bu karmaşa içindeki kana bulanmış yatırımının zararını nasıl telafi edeceğini bile görmek güç. Geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zafer ilan edecek kadar kendinden emindi. Ancak Suriye şu an yönetilemez bir halde ve hayatta kalabilmesi, Moskova ve Tahran’a hiç olmadığı kadar bağlı.”

ATEŞKESİN DURUMU MEÇHUL

Financial Times’ın, “Bu patlamaya hazır ortam içinde, BM Güvenlik Konseyinin ateşkes kararı olumlu, ancak yara bandı olmaktan öteye geçemiyor ve o bandın ne kadar yapıştığı da meçhul” denilen analizinde “Uluslararası bir forumun kabul edeceği daha uzun süreli bir ateşkes olmadığı sürece, bu karar tansiyonu düşürmekte çok az etkili olur. Tüm bunlar, iç savaşın 7. yılında Suriye’den geriye kalanları da bölgesel bir yangın yerine dönüştürme tehlikesi taşıyor” ifadeleri kullanıldı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 22:08

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