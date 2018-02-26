CHP’den Yılmaz Büyükerşen yorumu

CHP'li Engin Özkoç, Yılmaz Büyükerşen'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Yılmaz Büyükerşen’in ismi geçiyor, ne diyorsunuz?” sorusuna Özkoç, şu yanıtı verdi:

“Sayın Büyükerşen çok değerli bir belediye başkanımızdır. İsmi çok sıkça da geçmektedir, başka isimler de geçmektedir. Biz sadece CHP’nin içerisinden bir aday çıksın ve cumhurbaşkanı adayı olsun diye bakmıyoruz. Bizim cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakış açımızdaki netlik şudur; cumhurbaşkanlığı sisteminin bu sistemle yürütülmesine karşıyız. Cumhurbaşkanı adayı ister bizim siyasi partiden olur isterse ülkemizin bir değeri olur, kim olursa olsun siyasi partilerin ve tüm bileşenlerin ortak adayı olarak çıkabilir, kim çıkarsa çıksın ondan bir tek şey talep ediyoruz; 'ben Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanlığına adayım, Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı seçilirsem parlamentonun yetkilerini parlamentoya iade edeceğim'. Biz başbakanla yürütmeye, biz yargının demokratik olmasına, biz yasamanın özgürce kendisini ifade etmesinden yanayız.” (ANKARA)

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