Galatasaray, NTV ve NTV Spor'un akreditasyonlarını durdurdu

Serdar Ali Çelikler'in canlı yayında kullandığı ifadeler üzerine Galatasaray, NTV ve NTV Spor çalışanlarının akreditasyonunu iptal ettiğini açıkladı.

NTV Spor'un "Kırmızı Çizgi" programında Serdar Ali Çelikler'in Maicon ve Muslera'nın önceki teknik direktörü Igor Tudor'u 'Hırvat sucuğu yaptıklarını' söylemesine, yani kasti kötü performans göstererek gönderdiklerini ima etmesine Galatasaray tepki göstermişti. Galatasaray, NTV ve NTV Spor özür dileyene dek kanal temsilcilerinin davetlere ve basın toplantılarına akreditasyonlarını durdurduğunu açıklamıştı. Bu gelişmelere üzerine NTV'den açıklama geldi. Açıklamada, "Söz konusu programın NTV haber kanalıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. NTV haber kanalında böyle bir program yayınlanmamıştır. Hal böyleyken özür talebinde bulunulması ve akreditasyon iptali konusundaki kararın hangi gerekçeyle alındığı tarafımızca anlaşılamamıştır" denildi.

NTV'den yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, NTV Spor logosuyla yapılan yayındaki bir programla ilgili olarak NTV Haber kanalından kurumsal düzeyde özür beklendiği ifade edilmiştir. Aynı açıklamada ayrıca, NTV haber kanalı temsilcilerinin Galatatasaray Spor Kulübü’nün faaliyetleri ile ilgili akreditasyonlarının durdurulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu programın NTV haber kanalıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. NTV haber kanalında böyle bir program yayınlanmamıştır. Hal böyleyken özür talebinde bulunulması ve akreditasyon iptali konusundaki kararın hangi gerekçeyle alındığı tarafımızca anlaşılamamıştır.

Galatasaray Spor Kulübü’nün değerli yöneticilerinin bu kararı yeniden gözden geçireceğine inanıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü gibi büyük ve köklü bir camia ile “NTV” gibi yayın ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir haber kanalının ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde hep devam edeceği konusunda hiçbir şüphe olmaması gerekir."

GALATASARAY KULÜBÜ: AKREDİTASYONLAR İPTAL

Yaşananlar üzerine Galatasaray kulübü bir açıklama yayınlayarak Serdar Ali Çelikler'e ve NTV Spor'a tepki göstermişti.

Kulübün yayınladığı açıklamada "Canlı yayında böylesine çirkin iddiaların büyük rahatlıkla dile getirilmesine izin veren yayıncılık anlayışı nedeniyle NTV ve NTV Spor yönetimleri, söz konusu program ve yorumcular hakkında bir yaptırım uygulayana ve kurumsal düzeyde camiamızdan ve oyuncularımızdan özür dileyene kadar, bu yayın kuruluşları temsilcilerinin Galatasaray’a ait basın toplantısı, organizasyon ve davetlere akreditasyonu durdurulmuştur. Konuyla ilgili kişilere dair Kulübümüz ve oyuncularımız adına ayrı ayrı hukuki süreç başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

MUSLERA VE MAICON'DAN AÇIKLAMA

Ayrıca Galatasaraylı futbolcular Maicon Roque ve Fernando Muslera da konu ile ilgili birer açıklama yayınladı.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, açıklamasında "Bizleri sadece para karşılığı iş yapan insanlar gibi görüyor; duygularınızı, düşüncelerinizi anlamadığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Görevi gazetecilik olan birinin bana veya arkadaşlarıma alaycı bir ifadeyle hak etmediğimiz şekilde bahsetmesine ise sadece üzülmüyor, kızıyorum. Ben her eleştiriye saygı duyarken ve hoşgörülü olmaya çalışırken bu ve benzeri kişilerin bizlere saygısızlık yapmasına izin vermek istemiyorum. Kulüp ve ben ayrı ayrı hukuki hakkımızı kullanacağız.Buradan herkese, tüm kulüplerdeki futbolcu arkadaşlarıma sesleniyorum. Eleştiri ve yorumları bir kenara bırakacak olursak, itibarınızla şerefinizle ağzından çıkan iki kelimeyle oynayabilen bu insanlara sessiz kalmayalım" ifadelerini kullandı.

Maicon ise yayınladığı açıklamada "Umarım bu son olur. Bizler işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlarız. Kariyerim boyunca eleştiri aldım. Ancak kimsenin kişiliğimize yönelik bu denli çirkin ifadeler kullanmaya hakkı yok. Bu ve benzeri hareketler sadece bizi değil sorumlu olduğumuz insanları da derinden etkiliyor. Rica ediyorum kendinizi bizim yerimize koyun ve yorumlarınızı yapmadan önce iki kez düşünün" dedi (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 16:09

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