Galatasaray, NTV ve NTV Spor'a akreditasyonlarını durdurdu

Galatasaray Spor Kulübü, NTV ve NTV Spor kanalları temsilcilerinin basın akreditasyonlarının durdurulduğunu açıkladı.

NTV Spor'un Kırmızı Çizgi programında "Tudor'u Maicon ile Muslera çiğ çiğ yediler, Hırvat sucuğu yaptılar" yorumuna Galatasaray'dan tepki geldi. NTV ile NTV Spor temsilcilerinin davet ve basın toplantılarına akreditasyonlarını durduran sarı kırmızılı kulübün yanı sıra kaleci Fernando Muslera ve stoper Maicon da hukuki süreç başlatıyor.

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada NTV ve NTV Spor kanalları temsilcilerinin sarı kırmızılı kulübe ait basın toplantısı, organizasyon ve davetlere akreditasyonlarını durdurduğunu belirtti.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama:

"NTV Spor televizyon kanalında 24 Şubat 2018 Cumartesi günü yayınlanan Kırmızı Çizgi programında futbol takımı oyuncularımızın onur ve şereflerine yönelik iddialarda bulunulmuştur. Canlı yayında böylesine çirkin iddiaların büyük rahatlıkla dile getirilmesine izin veren yayıncılık anlayışı nedeniyle NTV ve NTV Spor yönetimleri, söz konusu program ve yorumcular hakkında bir yaptırım uygulayana ve kurumsal düzeyde camiamızdan ve oyuncularımızdan özür dileyene kadar, bu yayın kuruluşları temsilcilerinin Galatasaray’a ait basın toplantısı, organizasyon ve davetlere akreditasyonu durdurulmuştur. Konuyla ilgili kişilere dair Kulübümüz ve oyuncularımız adına ayrı ayrı hukuki süreç başlatılmıştır. Kulübümüze ve Kulübümüzü temsil eden bireylere yönelik bu ve benzeri saldırılara tepkimiz bundan sonra da sürecektir.Kamuoyuna saygılarımızla, Galatasaray Spor Kulübü" denildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 21:34

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