ABD’den Türkiye’ye Afrin eleştirisi: Dikkati dağıttı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Ankara'nın Afrin ile gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde çalıştığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı, Washington ve Ankara'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde çalıştığını belirten bir açıklama yaptı. ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Dilllon da "Afrin'deki son faaliyetler, dikkati dağıttı” diye konuştu.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway bugünkü basın toplantısında, "Afrin'deki gerilimi azaltma yönünde şu anda diplomatik görüşmeler yapılıyor" dedi.



ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Ryan Dilllon da, telekonferans sistemiyle düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dillon, Suriye'de bir numaralı önceliğin IŞİD'i 'bozguna' uğratmak olduğunu vurgulayarak "Bundan bağımsız konu ya da operasyonlar istenmemektedir. IŞİD'in bozguna uğratılması hedefinden dikkatler dağıtılmamalıdır. Çok açık olmak istiyorum: Koalisyon sadece IŞİD'i bozguna uğratma amacını taşıyan askeri çabaları destekliyor. Bölgedeki tüm taraflara IŞİD ile mücadele odağını muhafaza etme çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.

ABD-TÜRKİYE GERGİNLİĞİ

Demokratik Suriye Güçleri'nin (QSD), halen Fırat vadisinin belirli bölgelerini kontrol altında tutan IŞİD unsurlarıyla mücadele ettiğini söyleyen Albay Dillon, Türkiye'nin Afrin operasyonunun bölgede IŞİD'le mücadeleyi zayıflatabileceğini söyledi. "Afrin'deki son faaliyetler, dikkati dağıttı, IŞİD'in bozguna uğratılması amacıyla Fırat vadisinde bulunan bazı savaşçıların çekilmesine yol açtı” diyen Dillon şöyle devam etti:



"Bu koalisyon için kaygı verici ve ana karargahımızda görev yapan askerleriyle, koalisyonun bir üyesi olan Türkiye'nin, Afrin'de olup bitenlerin IŞİD'i bozguna uğratma hedefini nasıl etkilediğini bilmesini sağladık.”



Geçmişte gerilim nedeniyle NATO müttefiki iki ülkenin karşı karşıya gelebileceğinin konuşulduğunu hatırlatan Dillon, diplomatik çabaların doğru bir başlangıç olduğunu, gerginliğe yol açan retoriğe son verilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.



Minbiç konusunda Türk tarafıyla bir buçuk yıldır neredeyse her gün irtibat halinde olmayı sürdürdüklerini anlatan Dillon, "Savunma Bakanı Mattis ve Dışişleri Bakanı Tillerson Türk mevkidaşlarıyla görüştü, Minbiç'te ilerleme kaydedilmesi için bir tür mekanizma bulunmasını görüştüklerini anlıyorum. Bu görüşmelerden çıkan sonuçları henüz bilmiyorum ama diplomatik çabaların her zaman bir başlangıç olduğunu biliyoruz” dedi. (MA)

Afrin'e yönelik operasyonun 38. günü

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