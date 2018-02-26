Belediye-İş kongresi sona erdi
26 Şubat 2018 21:11
Belediye-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube'nin 11. Olağan Kongresinde muhalif kimliğiyle bilinen Buket Mertoğlu Gürpınar, seçimi kaybetti.
Belediye-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube 11. Olağan Genel Kurulu, delegelerin oy verme işleminin ardından tamamlandı. Mevcut Başkan Buket Mertoğlu Gürpınar ile Veysel Aygiray’ın yarıştığı kongrede, Belediye-İş Genel Merkezi’ne muhalif kimliği ile dikkat çeken Gürpınar kaybetti.
Aygiray, kongreden 68 oy alırken, Gürpınar ise 66 oyda kaldı. (İZMİR)
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