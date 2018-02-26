'Halk sağlığı her türlü gelirden önemlidir'

Tarım Orkam-Sen Mersin Şubesi, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen) Mersin Şube Başkanı Yılmaz Kilim, bugün öğle saatlerinde sendika binasında düzenlenen basın toplantısında şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamaya, DİSK Genel İş Şube Başkanı Kemal Göksoy, BES Şube Başkanı Yusuf Kaya ve Halkevleri Mersin İl temsilcileri destek verdi.

Ülkenin pancar üretiminden çekilmesiyle, şeker ihtiyacının tamamen mısırdan yapılan nişasta bazlı şekerlerden karşılanmasına neden olacağını aktaran Kilim, “Genetik yapısına müdahale edilmiş mısırdan üretilen tatlandırıcıların halkın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri kaçınılmazdır. Mısırdan üretilen tatlandırıcıların kansere neden olan etkileri tartışılmaktadır. Bu nedenle pancardan şeker üretiminden vazgeçilmesi halk sağlığı açısından zararlıdır” diye belirtti.

AKP hükümetinin Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin 14 fabrikasını özelleştirme kararının Resmi Gazete’de ilan edildiğini kaydeden Kilim, “Borç batağında çırpınan iktidar, bütçe açığını kapatma telaşıyla elde kalan son kurumları da sermayeye peşkeş çekme hazırlığını tamamlamış görünüyor. AKP hükümetinin son 15 yılda yaptığı özelleştirmelerden Et Balık Kurumu ve Tekel satışı istihdama katkı sağlamadığı gibi, tarım ve hayvancılığı da çökertti. Şimdi de Şeker Fabrikaları tekellere sunuluyor. Buğdaya göre 4.4 kat ve ayçiçeğine göre 1.8 kat değer sağlayan şeker endüstrisine göz diken uluslararası tekeller, sektörün karlılığından istedikleri payı almak istiyor. Şeker fabrikaların yangından mal kaçırır gibi ABD merkezli ‘Cargill Raporunun’ ardından satışa çıkarılacak olması manidardır” diye konuştu.

Türkiye’nin yıllık şeker ihtiyacının yaklaşık 3 milyon ton civarında olduğunu ancak şeker pancarı fabrikalarının yılda yaklaşık 2.3 milyon ton üretim yapabildiğini söyleyen Kilim, “Özelleştirme kapsamına alınan 14 fabrikada Türkiye Şeker üretiminde toplam çalışanlarının yüzde 55’i istihdam edilmekte; şeker üretiminin yüzde 67’si, melas üretiminin yüzde 64’ü, yaş küspe üretiminin yüzde 67’si özelleştirme kapsamına alınan fabrikalarca gerçekleştirilmektedir. Türkiye Şeker fabrikaların pancar ekimi yaptırdığı alanların yüzde 66’sı, ekim yaptırdığı çiftçilerin ise yüzde 71’i bu fabrikalara yönelik üretim faaliyetindedir” dedi.

Kilim açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Fransa, Hollanda, İngiltere, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinde yasaklamalara gidilirken en büyük üretici ABD’de bile nişasta bazlı şeker (NBS) kotasını düşürmektedir. Türkiye’de ise 2014-2015 yılında Bakanlar Kurulu tarafından kota yüzde 30 artırılmıştır. Genetik yapısına müdahale edilmiş mısırdan üretilen tatlandırıcıların halkın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri kaçınılmazdır. Mısırdan üretilen tatlandırıcıların kansere neden olan etkileri tartışılmaktadır. Bu nedenle pancardan şeker üretiminden vazgeçilmesi halk sağlığı açısından zararlıdır. Ancak, Şeker pancarı üretimi halk sağlığına ve doğaya pek çok faydası bulunmaktadır. Bir dekar şekerpancarı alanı, üç dekar çam ormanından daha fazla oksijen sağlar. Ekolojiktir. GDO’lu yem yerine pancar küspesi kullanılabilmektedir. Nişasta bazlı şeker ve ürünleri piyasaya ucuz sunulabilir fakat şeker pancarı şekerindeki kalitenin bulması mümkün olmayacaktır. Şeker fabrikalarının satışı sadece çiftçi sorunu değil, halkın sorunudur. Halk sağlığı her türlü gelirden önemlidir” (Mersin/EVRENSEL)

Ankara'da şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

DİSK/Gıda-İş: Şeker fabrikaları halkındır satılmasın!

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