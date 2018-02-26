Antalya Altınova Ortaokulunda ayrımcı ödev!

Antalya'da otaokul öğrencilerine tarikatlar çizdirilerek, hangisine mensup olduğunun belirtilmesi istenen skandal bir ödev verildi.

Mahir DOĞAN

Antalya

Antalya Altınova Ortaokulunda öğrencilere dinler, mezhepler ve tarikatların şemasının çizilmesi ve öğrencinin 'hangisi' olduğunu belirtilmesi istenen bir ödev verildi. Skandal ödev, öğrenci velileri ve Antalya Eğitim Sen tarafından ayırımcı ve ayrıştırıcı olarak yorumlandı.

Antalya'da bulunan Altınova Ortaokulu öğretmenlerinden F.Ç, iddiaya göre öğrencilerin defterlerine dinler, mezzepler ve tarikatlar şeması çizmelerini ve öğrencilerin hanisine mensup olduğunun beliritlmesini istedi. Skandal ödev, öğrenci velileri ve Eğitim Sen’in tepkilerine neden oldu.

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, Evrensel'e konu ile ilgili tepkilerini aktardı. Öztürk açıklamasında ‘’Gerek Ülkede, gerekse Antalya’da son yıllarda AKP eliyle yaşanan eğitimde gericileştirme, ayrıştırma ve ayrımcılığın hızla uygulandığını görüyoruz. AKP’nin eğitim sisteminde uyguladığı gerici müfredatlar meyvelerini vermeye başladı. Artık herhangi bir okulda, öğretmenler sırtını eğitimde uygulanan gerici müfredata ve AKP iktidarına dayayarak adeta laik sisteme kafa tutup meydan okur hale geldiler. Oysa her yurttaşın din ve vicdan hürriyeti anayasamızda laiklik ilkesi ile teminat altına alınmıştır' dedi.

Öztürk açıklamasının devamında ’’Daha geçen hafta Antalya Halit Uluç İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde öğrencilere okutulan şiir içerisinde tekbir getirtildiğine şahit olduk. Bugün ise bir öğretmenin öğrencilerinin dini inancını, hatta mezhebini ve tarikatını öğrenmek için verdiği ödev ile Türkiye’de Eğitimin geldiği bu noktayı endişe ile izliyoruz. Biz Eğitim-Sen olarak çağdaş bilime ve laik eğitime olan sarsılmaz inancımız doğrultusunda, her türlü gerici, ayrımcı ve laiklik karşıtı bu davranışların karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz. Antalya Eğitim-Sen olarak gerek öğrencilere tekbir getirtilmesi, gerekse Altınova ortaokulunda öğrencilerin dini inançlarını sorgulayan bir ödev ders veren öğretmen ve bu öğretmenlere bu rahatlığı sağlayanlar hakkında şuç duyurusunda bulunacağız’’ ifadelerini kullandı.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 21:03

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