Manisa'da iş cinayeti protestosu

Manisa Emek ve Demokrasi Platformu, atanamayan öğretmen Hasan Songur'un iş cinayetine kurban gitmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Manisa Emek ve Demokrasi Platformu, sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Songur’un ataması yapılmadığı için işe girdiği Sarp Plastik’te yaşamını yitirdiği iş cinayetini protesto etti. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in de katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan eylemde, Songur’un ölümünün işçi ve emekçiler için “güvenceli, sendikalı ve insana yaraşır çalışma ortamının ekmek gibi, su gibi hayati önemde” olduğunu gösterdiği bildirildi.

Eylemde konuşan Manisa Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel, iş cinayetinin iş güvenceli ve kadrolu çalışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Hükümetin, öğretmen açığına rağmen eğitimcileri güvencesiz ve sözleşmeli çalışmaya mecbur bıraktığını dile getiren Demirel, şöyle devam etti: “Hasan Songur gençti. Atama bekliyordu. Eğitim gördüğü alanda görev alamadığı için eğitimi ile alakasız işte çalışmak zorunda kaldı. Genç öğretmenimizin ölümü kamu emekçilerinin kadrolu ve iş güvenceli çalışması talebinin haklılığını ortaya çıkardı. İşçilerin iş güvencesiz, sendikasız bir şekilde zorluklar içinde nasıl çalıştığını ve yaşadığını gösterdi. Buradan işçi sınıfının güvenceli, sendikalı ve insana yaraşır çalışma ortamının ekmek gibi, su gibi hayati önemde olduğunu gösterdi. Örgütlü ve sendikalı bir işyerinde sadece patronun kâr hırsının son sözü söylemediği, son sözü işçilerin ve insan haklarının söylediği iş hayatının gerekliliğini gösterdi.”

BİRLEŞMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK

Atanmayan öğretmenlerle, ölümcül çalışma koşullarında çalışmak zorunda kalan işçinin durumunun iç içe olduğunu söyleyen Demirel, hükümetin patronların daha fazla kâr elde etmesinden yana attığı adımların ölümleri artıracağını belirtti. İktidarı görevini yaparak ölümleri durdurmaya çağıran Demirel, şöyle devam etti: “Soma'da 301 can, maden sahibinin iş güvenlik kurallarına uymamasından öldü. Ermenek'te işçiler de aynı şekilde can verdi. İşçi ölümlerini bu işin fıtratında var diyerek işçinin hak aramasının önüne geçmek sorunları çözmüyor. Hükümet işverenlerin gerekli önlemi alması için yasal düzenlemeyi yapmalı, uygulamalarda yanlışların takipçisi olmalıdır. Hükümet bir avuç sermaye sahibinin mutlu olması için çaba göstermeye devam ederse bu ölümler de devam eder.” Emekçilerin insanca yaşam ve iş güvenceli çalışma talebi için birleşmesinin önemine dikkat çeken Demirel, “Kamu emekçileri sendikaları ile işçi sendikalarının üyelerinin ve tüm emekçilerin bu taleplerini içeren bir mücadele hattı örmesi bir zorunluluktur. Bu yolda mücadele etmeyen sendikalar tarihe karşı sorumludur. Sınıf mücadelesine inanan bilinçli işçi ve kamu emekçileri inisiyatif alarak bu fotoğrafın görünmesi için çaba göstermelidir. Başkaca bir kurtuluş yolu yoktur” diye konuştu.

YAS TUTMAKTA DAHA FAZLASINA İHTİYACIMIZ VAR

Hasan'ın hikayesini kazıyınca altında atanamayan öğretmen sorunu çıktığına dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de şunları söyledi: “Altından FETÖ denen örgütle mücadele ederken yapılan özensizlik, yapılan haksızlıklar yaratılan mağduriyetler çıkıyor. Tam bir iş güvenliği faciası ortaya çıkıyor. Henüz yeni bir işçiye bir operatörün kullanması gereken aletin kullandırıldığı, kazayı önleyecek sensörlerin daha hızlı üretim amacıyla iptal edildiği, denetimsizliğin olduğu koşullar yani tam bir iş cinayeti ortaya çıkıyor. Hasan’ın ölümünün ardından, yanındaki arkadaşlarına ‘Ölen öldü siz çalışmaya devam edin’ diyen sadece kâr, sadece üretim ve işçinin üzerinde emek sömürüsü yapan bu acımasız sistem çıkıyor. Hasan tek başına ölmedi. Hasanla birlikte bütün atanamayan öğretmenler bütün eğitim camiası bütün FETÖ mücadelesinde haksızlığa uğrayan mağdurları, hükümetin OHAL'i bahane edip yarattığı bütün mağdurlar ve hepimizi öldürdü. Bu zulüm bu sistem bu rejim devam ettikçe bu ölümler olacak. Bunu sonlandırmak için yas tutmakta daha fazlasına ihtiyacımız var. Hep birlikte mücadele etmek zorundayız.” (Manisa/EVRENSEL)

İş cinayetinin ardından işçiler çalışmaya zorlandı

Ataması yapılmayan öğretmen iş cinayetinde hayatını kaybetti

www.evrensel.net