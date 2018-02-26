Fındıkta kritik döneme girildi 

Bu yıl kış mevsiminde yurt genelinde hava sıcaklığının normal seviyenin üzerinde olması fındık üreticilerini de tedirgin ediyor.

Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, bu yıl kış mevsiminde hava koşullarının sıcak geçtiğini hatırlatarak, zirai don ve diğer etkenlere karşı üreticilerin 10 Mart tarihine kadar mutlaka tarım sigortası yaptırması gerektiği uyarısında bulundu.

Bu yıl kış mevsiminde yurt genelinde hava sıcaklığının normal seviyenin üzerinde olması fındık üreticilerini de tedirgin ediyor. 500 ile 600 bin ton arasında fındık rekoltesine sahip olan Türkiye’de en fazla üretim Ordu’da gerçekleştiriliyor. Özellikle mart ayı ve nisan ayının ilk haftalarında yağan karın ardından zirai don oluşmasının fındıkta ürün kaybına neden olduğuna dikkat çeken İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, üreticilerin mutlaka tarım sigortası yaptırmalarını istedi.

ERKEN UYANMA RİSKİ

10 Mart tarihinde tarım sigorta başvurularının sona ereceğini hatırlatan Müdür Yılmaz, “Bu yıl üretim sezonunda hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmekte. Bu durum olası bir don olayında fındıkta meydana gelebilecek zarar riskini artırmaktadır. Hava sıcaklığının Şubat ayında ani yükseliş gösteriyor olması özellikle sahile yakın kesimlerde ve palaz fındık gibi erkenci çeşitlerde erken uyanmaya sebep oldu. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de bu şekilde devam etmesi durumunda kara ve yağlı fındık gibi çeşitlerde de erken uyanmaya sebebiyet verecek. İlimiz tarım alanlarının yüzde 89’unda fındık tarımı yapılmakta olup fındık en önemli geçim kaynağımızdır. Fındıkta meydana gelebilecek bir don afeti üreticilerimiz açısından ciddi maddi kayıplara yol açabilecektir” dedi. (Ordu/DHA)

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