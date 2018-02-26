Alanya Cezaevinde parası olmayana kitap yok!

Alanya Cezaevi yönetimi ‘örgüt üyeliği’nden tutuklu olanlara gönderilen kitapları reddederek, emanette parası bulunanlara yayın veriyor.

Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi ‘örgüt üyeliği’nden tutuklu olanların aile ve yakınlarının gönderdiği kitapları reddederek, emanette parası bulunanlara yayın veriyor. Avukat Nagehan Avçil kararı, “Parası olmayana kitap da yok” diye yorumladı.

Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi; tutuklulara, aile ve müdafi tarafından gönderilen kitapları reddediyor. Kurum İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının almış olduğu 12 Aralık 2016 tarihli kararında, “Terör suçlarından kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara, ders kitapları niteliğinde olan yayınlar hariç (Aktif öğrencisi olduğu bölüm ile ilgili), dışarıdan yakınları tarafından gönderilen veya getirilen yayınlar kuruma kabul edilmemektedir. Anayasa, TCK, CMK gibi yazılı mevzuatları ya da kurum kütüphanesinde bulunmayan kitaplar ve OHAL kararnamesi gibi bilgisayar ortamından çıktı alınabilecek mevzuatların ise ücretleri hükümlü ve tutukluların emanet para hesabından karşılanması koşuluyla ceza infaz kurumumuz idaresi tarafından, terör suçlarından olan tutuklu veya hükümlüye verilmektedir” gerekçesini ileri sürdü. Kararın, özellikle “örgüt üyeliği”nden tutuklu bulunanlara dönük olduğu belirtildi. Kararla birlikte emanette parası olmayan tutuklunun kitap

alma şansı kalmıyor.

‘ANAYASA’YA AYKIRI’

Avukat Nagehan Avçil, kararla tutukluların süreli ve süresiz yayınlardan yararlanma hakkının ihlal edildiğini belirtti. Avçil, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 62. maddesine atıfta bulunarak, “Kanunun tutuklu ve hükümlülere tanıdığı hak olarak tanımlanan süreli ve süresiz yayınlardan yararlanma hakkı, cezaevi idaresi tarafından fiilen engellenmektedir. Bu fiili durumun kabulü mümkün değildir. Kitapların mahkeme kararı ile yasaklanma kararı bulunmamasına rağmen cezaevi idaresi açıkça keyfi ve dayanaksız bir uygulama getirmiştir” ifadesinde bulundu. Avçil, “Tutuklular parasını ödediğinde karşılanır’ diyor ama tutuklunun kendi parası yok ki. ‘Emanette parası yok, kitap okuma hakkı da yok’” noktasına getiriliyor dedi. (Alanya/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 19:06

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