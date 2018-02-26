İş cinayetinin ardından işçiler çalışmaya zorlandı

Manisa’da, ataması yapılmadığı için iş cinayetine kurban giden öğretmen Hasan Songur'un ardından fabrikada işçilerin çalışmaya zorlandığı belirtildi.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Ataması yapılmadığı ve ücretli öğretmen olarak çalışmasına izin verilmediği için Vestel’e üretim yapan Sarp Plastik’te işçi olarak çalışan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Songur’un yaşamını yitirdiği iş cinayetinin ardından yeni bir skandal daha yaşandı. Önceki gün yaşanan iş cinayetinin ardından gece vardiyasına gitmek istemeyen işçileri arayan şefler “Soğukkanlı olun, çalışmak zorundasınız” diyerek işçileri zorla fabrikaya getirdi. İşçilere, sosyal medya üzerinden iş cinayetiyle ilgili ya da fabrikayı eleştiren paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatılacağı söylendi.

NASIL ÇALIŞABİLİRİZ!

Yaşanan ölümün kader olmadığını, Songur’un alınmayan önlemler nedeniyle can verdiğini dile getiren Sarp Plastik’te çalışan bir işçi, “O makine hepimize mezar olabilirdi. Kalıbın büyük makinenin küçük olması, o makinenin çember altına alınmaması alınmayan önlemlerdi” dedi. CNS makinesinde çalışan bir işçinin 6-7 aylık bir eğitimden geçmesi gerektiğini aktaran bir başka işçi, eğitimin 5 dakikalık ya da göstermelik olmaması gerektiğini dile getirdi. İşçi “Hasan’ın ölümü ilkti ancak önlem alınmazsa ve iş güvenliği eğitimi nitelikli verilmezse son olmayacak” dedi.

Ataması yapılmayan öğretmen iş cinayetinde hayatını kaybetti

BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİLER

İş cinayetinin olduğu gün yönetimden birilerinin gelip başsağlığı bile dilemediğini söyleyen işçiler, ustaların ise “Kazanın önüne geçilmiyor, çalışmak zorundasınız” dediğini aktardı. Buna karşın çalışmadıklarını anlatan işçiler, gece vardiyasına da gitmek istemediklerini ancak şeflerin, arayıp “Soğukkanlı olun, çalışmak zorundasınız” diyerek kendilerini zorla gece vardiyasına getirdiğini dile getirdi. Fabrikanın işçilere yönelik artan baskısı nedeniyle çoğu işçinin konuşmaktan çekindiğini belirten bir işçi, “Eğer 1 gün işe gitmezsek 3 günlük yevmiyemizin kesileceğini söylüyorlar. İş bulamama kaygısı taşıyan işçiler nasıl göze alsın bunu?” dedi. İşçiler, sosyal medya üzerinden iş cinayetiyle ilgili ya da fabrikayı eleştiren paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatılacağının da söylendiğini aktardı. Baskıya tepki gösteren bir işçi, “Gece 12 vardiyası başladığında Hasan’ın çığlığı kulaklarımda çınladı. Makinenin önünden bile geçmek istemezken nasıl çalışabiliriz” dedi.

ÖLÜMLE BURUN BURUNAYIZ

Vestel'e yan sanayi üretimi yapan Sarp Plastik’te ölümle sonuçlanmayan çok sayıda iş kazası yaşandığı bilgisini veren bir işçi, Hasan Songur’un çalıştığı CNC makinesinde daha önce bir işçinin parmağının koptuğunu, bu işçinin daha sonra işten çıkarıldığını iddia etti. İşçi şöyle devam etti: “Örneğin 5 tonluk bir vinç 7-10 tonluk kalıbı taşıyor. O vinç kopuyor, herhangi bir yerde. Her an olabilecek bir şey, ölümle burun burunayız. O vinç o kalıbı taşırken arkam dönükse ne olacak? Çünkü uyaran yok.”

ATAMASI YAPILMADI, ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞTIRILMADI

Hasan Songur iş cinayetinde yaşamını yitirdiğinde 25 yaşındaydı. Sosyal bilgiler öğretmenliğini bitiren Songur, ataması yapılmayınca bir fabrikada işe girdi. Fabrikanın patronunun ‘FETÖ’ bağlantısı ortaya çıkınca işten ayrıldı ve ücretli öğretmen oldu. Ancak güvenlik soruşturması sonrası patronunun ‘FETÖ’ bağlantısı nedeniyle ücretli öğretmenlik yapmasına izin verilmedi. Telefon borcu nedeniyle 2 kardeşinin daha çalıştığı sarp Plastik’te işe başladı. Borcu bitince işten ayrılmayı düşünüyordu. Ancak önceki gün yaşanan iş cinayetinde can verdi. Cenazesine katılan işçiler iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını dile getirerek, “Kalıp makinesinde sensör yok, düşen parçaları temizleyen bir alet yok. Hasan da düşen parçaları kendi temizlemeye çalışmış, çomakla temizleniyordu. Hiçbir önlem alınmadı. Hasan öğretmendi ve deneyimi yoktu. İş güvenliği eğitimi de verilmedi” açıklamasını yaptılar.

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