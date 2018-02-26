Elvan ailesi adalet bekliyor: 5. duruşma yarın

İstanbul Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğinini başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın 5. duruşması yarın görülecek.

Berkin Elvan’ın polis tarafından öldürülmesine ilişkin yarın görülecek dava öncesi konuşan Avukat Çiğdem Akbulut, bu celsede ilk kez kendi tanıklarının dinleneceğini söyledi. Sanık polis Fatih Dalgalı hakkında yine tutuklama kararı talep edeceklerini söyleyen Akbulut, duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

İstanbul Okmeydanı’da Gezi direnişi sırasında, 16 Haziran 2013’te polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın beşinci duruşması yarın İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Geçtiğimiz duruşmada sanık polis Fatih Dalgalı’nın tutuklama talebi reddedilmiş, tanıklar Cahit Turhan, Celal Büyük ve Cemal Aksoy’un hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verilmişti. Mahkeme heyeti sanık Fatih Dalgalı ile birlikte görev yapan Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nün 9. Birlik Amirliği 62971 j gruptaki görevli 20 personelin hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına, bu tanıkların il dışında görevli olmaları halinde çağrılan tanık sayısı da dikkate alınarak SEGBİS’li talimat yazılmasına, talimat yazılacak olan mahkemelere görüntü kayıtlarının da gönderilmesine karar vermişti. Mahkeme ayrıca TÜBİTAK görüntülerinin iyileştirilmesi ve sanık polisin fotoğraflarının teşhisi için de dosyayı Jandarma Kriminal’e göndermişti.

‘TALEPLERİMİZ HÂLÂ YERİNE GETİRİLMEDİ’

Yarın görülecek duruşma öncesi Evrensel'e konuşan Elvan ailesi avukatlarından Çiğdem Akbulut, görülecek duruşmanın önemli bir duruşma olacağını söyledi. Davada ilk kez kendi tanıklarının dinleneceğini söyleyen Akbulut, “Bu tanıklar Berkin’in vurulma anına bire bir şahit olan tanıklar. Tanıklar dışında polisler de dinlenecek. Sanık olarak yargılanan Fatih Dalgalı ile aynı birlikte yer alan diğer polisler de dinlenecek. Ama bu polisler mahkemede olmayacak. Her biri görev yaptığı farklı illerden SEGBİS aracılığıyla mahkemeye katılacaklar. Ancak esaslı talebimiz hâlâ yerine getirilmiş değil. Amir olan Kadir Eyüp Hambaloğlu hâlâ mahkemeye çağrılmadı. Bu celsede de yine dinlenecek polisler arasında olmayacak. Bu dava açısından çok büyük bir eksiklik. Bu duruşmada her ne yaşarsak yaşayalım mutlaka yeniden talep edeceğimiz şey; bu amirin duruşmaya getirilmesi. Getirilmesi ancak tanık olarak değil, sanık olarak getirilmesi. Çünkü bu amir, emri veren kişi. Yine sanık polise dönük tutuklama talebimizi de yineleyeceğiz.” dedi.

‘GÖRÜNTÜDE İYİLEŞTİRME BEKLEDİK, SONUÇ ÇIKMADI’

Geçtiğimiz duruşmada TÜBİTAK’tan gelen rapor tepki çekmiş, Elvan ailesi avukatları TÜBİTAK’ın çok basit video efektlerini uygulayarak olayı geçiştirdiğini söylemişti. Avukatlar, Elvan’ın vurulduğu andan sonraki 18 saniye içerisinde 5 gaz fişeğinin daha aynı doğrultuya sıkıldığını söylemişti. “Bu zamana kadar sanıkların dinlenmemesinin, onlara dönük hiçbir işlem yapılmamasının sebebi bu görüntüler” diyen Akbulut, “Biz bir iyileştirme bekledik ancak sonuç çıkmadı. Sadece basit video efektleriyle geçiştirmeye çalıştılar. Biz soruşturma aşamasında alınan ilk rapor olan, Ulusal Kriminal Büro’nun raporunun TÜBİTAK raporundan çok daha iyi olduğunu söyledik. Bu konudaki talebimizi de yineleyeceğiz” dedi. Mahkemenin son duruşmada görüntülerin iyileştirilmesi ve sanık polislerin fotoğraflarının teşhisi için dosyayı Jandarma Kriminal’e gönderdiğini hatırlatan Akbulut, “Ancak bu işlem de bu celseye yetişmeyecek gibi gözüküyor. Bize ulaşmış bir şey yok” dedi. Akbulut, son olarak Berkin Elvan davasına herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade etti. (İstanbul/EVRENSEL)

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