Barış talebi hakim karşısında

İstanbul'da barış bildirisi dağıttıkları gerekçesiyle tutuklanan EMEP üyeleri Neslihan Karyemez ile Bilal Karaman’ın duruşması yarın görülecek.

İstanbul İkitelli’de Emek Partisinin (EMEP) Afrin operasyonuna karşı barış çağrısı yapan bildirisini dağıttıkları için ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanan 4 buçuk aylık hamile Neslihan Karyemez ile Bilal Karaman’ın duruşması yarın 14.15’te İstanbul Adliyesi’nde 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner’in hazırladığı iddianamede “Afrin operasyonunun işgalcilik anlamına geldiği belirtilerek söz konusu terör örgütünün ülkemize yönelik cebir, tehdit ve şiddet içeren eylemleri meşru gösterilmiş” ifadeleri kullanılmıştı. Yine yasal faaliyet yürüten siyasi bir partinin bildirisini dağıttıkları için “Terör örgütü propagandası yapmak”la suçlanan Karyemez ve Karaman hakkında hazırlanan iki sayfalık iddianamede, bildirinin EMEP’e ait olduğu belirtilmemiş, Karyemez ve Karaman’ın Avukatı Mustafa Söğütlü de bu durumu “Savcı, siyasi parti faaliyetini engellemiş görünmemek için parti ismini yazmaktan bilerek kaçmış” şeklinde

yorumlamıştı.

EMEP İstanbul İl Örgütü de duruşmaya katılım çağrısı yaparak, “Neslihan Karyemez ve Bilal Karaman serbest bırakılsın! Barışı savunmak suç değildir. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız' dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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