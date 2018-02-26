Yazılı basın sektörü masaya yatırıldı

Basın İlan Kurumu, İstanbul bölgesindeki gazetelere, ‘Yazılı Medyanın Mevcut Durumu Ve Değer Zinciri Araştırması' raporunu sundu.

Basın İlan Kurumu tarafından Topkapı Merkür Hotel’de düzenlenen etkinlikle İstanbul Bölgesi gazetelerine, İstanbul Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında hazırlanan “İstanbul Bölgesi Yazılı Medyanın Mevcut Durumu Ve Değer Zinciri Araştırması” raporu sunuldu.

Çok sayıda gazete temsilcisinin katıldığı etkinlikte konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, İstanbul Kalkınma Ajansının basın alanında istihdamın artması, gazetelerin ekonomik olarak güçlenmesi ve ülke ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekerek bu tür çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz ise hazırladıkları yazılı basın sektörünün mevcut durumu ve değer zinciri araştırması raporu konusunda sunum yaptı. Yavuz, bu çalışma gelecekte dijital yönde gelişimini sürdürecek olan yazılı basın yayıncılığının gelişmelere hazır olup olmadığını ortaya koymayı amaçladığına dikkat çekti. Yazılı basın sektöründe son yıllarda ortaya çıkan daralmanın sadece gazete tiraj ve pazar hacimleri ile sınırlı kalmadığını ifade eden Yavuz “Bu dönemde reel olarak bakıldığında ana ekonomilerde gazetelerin toplam cirolarının da düştüğü görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’deki daralmanın görece sınırlı kalması ise halihazırda Türkiye’de hâlâ gazete ve dergi tüketiminde geleneksel yöntemlerin kullanılmaya devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 16:59

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